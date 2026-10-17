Al menos 166 detenidos hasta las 12.00 horas en las protestas contra el coste de la vida en Francia

Guardar

Al menos 166 personas han sido detenidas hasta las 12.00 horas en Francia en el marco de las protestas de estudiantes, 'chalecos amarillos', activistas climáticos e incluso agricultores convocadas para este sábado por diversas reivindicaciones, principalmente el aumento del coste de la vida.

"Se han registrado 166 detenciones en todo el territorio nacional", con "140 acciones" documentadas y "32.800" personas movilizadas fuera de París, según un comunicado del Ministerio del Interior francés.

PUBLICIDAD

La Prefectura de la Policía de Paría ha informado de este centenar de arrestos desde medianoche, la mayoría por llevar equipo de protección como guantes estriados o pasamontañas o armas prohibidas, informa la cadena de televisión BFMTV.

"Los actos violentos anunciados por algunos en las redes sociales para esta mañana fracasaron. La agilidad del sistema puesto en marcha nos permitió reaccionar, dispersar y detener a los implicados", ha indicado la Prefectura.

En París, la Policía ha empleado ya gases lacrimógenos en la plaza de la República, donde cientos de personas se habían congregado ya horas antes del inicio de la manifestación. En los Campos Elíseos las tiendas están tapiando sus escaparates.

PUBLICIDAD

También hay protestas en Lille o Lyon, concretamente en la Universidad Lyon 3, donde la Policía ha empleado granadas de gas lacrimógeno.

Para esta tarde, las autoridades esperan entre 30.000 y 60.000 manifestantes en París, y hasta 170.000 en todo el país.

El Ministerio del Interior ha alertado por su parte de que la "extrema izquierda" podría "provocar la degeneración de las marchas". "La probabilidad de que la extrema izquierda provoque que las marchas de la tarde degeneren es muy alta. El ministro ha reiterado las instrucciones para una respuesta muy firme a los prefectos y a la policía", advierte el Ministerio que dirige Laurent Núñez en un mensaje dirigido a los medios de comunicación.

PUBLICIDAD

ASALTO AL AYUNTAMIENTO DE MARSELLA

En uno de los incidentes más destacados, un grupo de manifestantes ha entrado brevemente en la sede del Ayuntamiento de Marsella durante las protestas.

Según las imágenes grabadas por TF1 ha sido arrojado al suelo un busto de la Marianne, símbolo de la República, se escribió una pintada anarquista en una pared y se rompieron varias pantallas. Efectivos de seguridad se enfrentaron a los asaltantes en el vestíbulo y finalmente huyeron. No hubo heridos.

PUBLICIDAD

El alcalde de Marsella, Benoit Payan, ha criticado esta acción. "Esto es inaceptable", ha afirmado en respuesta a la entrada de "vándalos" en la sede del Ayuntamiento de Marsella. "Los daños son objetivamente bastante limitados", ha reconocido, aunque ha destacado el simbolismo del ataque contra el busto de la Marianne.

"Es inaceptable ver a gente aprovechándose de las protestas para irrumpir, vandalizar y destruir todo lo que constituye la base de nuestra nación", ha afirmado. "Se supone que esta Marianne representa a todos los franceses y francesas", ha argumentado.

Según una encuesta, casi siete de cada diez franceses aprueban la movilización del 17 de octubre contra el aumento del coste de vida después de que la inflación alcanzara su nivel más alto desde enero de 2024.