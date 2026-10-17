Santa Fe debutó en la Copa Libertadores Femenina con victoria ante Caracas y así fue el agónico gol que marcó Andrea Pérez

Las "Leonas" comenzaron con el pie derecho su participación en el torneo continental en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito-crédito Conmebol Libertadores/YouTube

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El 16 de octubre de 2026, Santa Fe por fin pudo debutar en la Copa Libertadores Femenina ante el Caracas FC de Venezuela y lo hizo con un triunfo por 2-3 en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Es importante recordar que el partido se tenía que jugar inicialmente el 15 de octubre de 2026, pero las dificultades que atravesó el equipo venezolano para llegar a Ecuador con el tema de los visados hicieron que se postergara el juego.

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Las "Leonas" derrotaron 3-2 a Caracas FC en Quito durante su debut en el grupo A de la Copa Libertadores Femenina-crédito @LeonasSantaFe/X

El conjunto dirigido por Ómar Ramírez remontó dos veces y selló el triunfo en el tiempo añadido. Caracas había aterrizado pocas horas antes del encuentro, que se aplazó un día por problemas de visado, y afrontó el partido sin seis jugadoras que no completaron los trámites migratorios.

Es importante recordar que las “Leonas” comparten el grupo junto al Corinthians de Brasil y Colo-Colo de Chile en el grupo A y el 15 de octubre de 2026, el equipo de São Paulo derrotó por 2-0 a las “Albas” con los goles de Vic Albuquerque al minuto 5 y de Jaqueline Ribeiro de tiro penalti al 71 en el mismo escenario.

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Tres intervenciones del VAR y un viaje condicionado por visados

Caracas FC compitió sin seis futbolistas debido a complicaciones con los visados antes de viajar a Ecuador-crédito @LeonasSantaFe/X

Caracas tomó ventaja a los 26 minutos mediante un penalti sancionado tras la revisión del VAR. Andrea Carolina Pérez cometió la falta sobre María Maza y la defensora Emaiver Mota superó a la arquera Jimena Ospina, que debutaba con las Leonas.

El videoarbitraje volvió a intervenir para anular un gol de Mariana Zamorano. La revisión duró más de cuatro minutos y determinó que Wendis Cabrera estaba en posición adelantada antes del remate desde el borde del área.

Santa Fe encontró el empate a los 44 minutos con un doble cabezazo en el área tras un tiro de esquina. Katerine Valbuena convirtió el tanto que equilibró el marcador antes del descanso.

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La tercera decisión del VAR detectó una mano de María Maza dentro del área de Caracas. Zamorano ejecutó el penalti a los 45+9 y revirtió transitoriamente el resultado.

El equipo colombiano volvió a quedar expuesto al inicio de la segunda parte. Fabiola Solórzano, exjugadora del Atlético Huila en 2023, aprovechó un rebote a los 47 minutos para establecer la igualdad.

La definición llegó a los 90+2. Zamorano envió un tiro libre al área y la defensora Andrea Pérez, que había cometido el penalti de la apertura, aprovechó una mala salida de la portera venezolana Génesis Muñoz para marcar de cabeza el gol de la victoria.

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Ahora Santa Fe se preparará para su segundo partido ante Colo-Colo de Chile, mientras que Caracas FC tendrá la difícil parada de jugar ante el Corinthians.

A continuación, así formaron Caracas y Santa Fe en Quito:

Caracas FC

Portera: Génesis Muñoz

Defensoras: Paola Briceño, Emaiver Mota, Fabiola Solórzano, Adrianny Luna

Volantes: Lisbeth Brandes, Alexa Majano, Karlis Durán

Delanteras: Daniela Álvarez, Deiberlin Hernández, María Maza

Banco de suplentes: Aranzha Aguiar, Orlianny Palacios, María Díaz, Daniela Rodríguez, Edimar Reyes

Santa Fe

Portera: Jimena Ospina

Defensoras: Cristina Motta, Andrea Pérez, Maria José Torres, Katherine Valbuena

Volantes: Juana Ortegón, Tahicelis Marcano, Karen Hernández

Delanteras: Wendis Cabrera, Mariana Zamorano, Manuela González

Banco de suplentes: Wendy Martínez, Sophia Posada, Brenda Cardona, Kelly Ibargüen, Gabriela Huertas, Micheel Baldallo, Isis de la Cruz, Isabella Díaz, Daniela Garavito, Natalia Orozco

Las campeonas de Colombia debutaron con un empate ante Libertad

Stefania Perlaza durante el Deportivo Cali vs. Libertad-crédito José Jácome/EFE

A primera hora del 16 de octubre de 2026, Deportivo Cali empató 1-1 con Libertad en Quito durante su debut en la Commebol Libertadores Femenina, pese a jugar casi todo el partido con diez futbolistas por la expulsión de su arquera Maryory Sánchez. Jessica Bermeo marcó el empate en el 90+3 con un remate desde fuera del área que entró junto al ángulo.

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El resultado le permite al vigente campeón colombiano comenzar con un punto, aunque necesitará una victoria en la próxima jornada. Deportivo Cali enfrentará a Club Nacional el 19 de octubre de 2026, por la segunda fecha de la fase de grupos.

Las campeonas de Colombia tuvieron un debut agridulce en el estadio de Independiente del Valle-crédito Conmebol Libertadores/YouTube

Libertad se puso en ventaja en el minuto 70, cuando Ramona Martínez aprovechó un error defensivo y definió para el 1-0. El equipo paraguayo cerró espacios después del gol y dificultó la reacción de las colombianas.

La expulsión de Sánchez ocurrió a los 11 minutos, tras una salida en la que derribó a una rival. El entrenador Jhon Albert Ortiz retiró a la delantera Melanin Aponza para darle entrada a la guardameta Andrea Vera.

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Con una futbolista menos, Cali tuvo algunas opciones durante el primer tiempo, principalmente mediante jugadas de pelota quieta. El equipo buscó el empate hasta el cierre y lo consiguió con el disparo de Bermeo.