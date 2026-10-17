Detenidos dos menores por la muerte de una mujer inmovilizada y amordazada durante un robo en su casa en Burgos

Guardar

La Policía Nacional ha detenido a dos menores, de 17 y 16 años y residentes en Burgos, como presuntos autores de la muerte de una mujer de 83 años en su domicilio de la calle Vitoria, que falleció por una insuficiencia respiratoria tras ser amordazada e inmovilizada, lo que le impidió acceder al aparato de oxígeno que precisaba en su vida diaria.

Los detenidos fueron localizados anoche y prestaron declaración esta madrugada, y a última hora de la mañana, una vez finalizado el atestado policial, han pasado a disposición de la fiscalía de guardia de Burgos, que deberá decidir sobre su ingreso en un centro de menores como medida cautelar.

PUBLICIDAD

Los agentes han logrado, además, recuperar varias de las joyas de oro sustraídas del interior de la vivienda.

Desde el primer momento, la Policía Nacional investigó la muerte de la mujer como un homicidio y trabajó con el robo como principal hipótesis, sin descartar otras motivaciones.

La completa inspección ocular en el interior del domicilio reveló un evidente desorden y apuntó a que el autor o los autores buscaban algo de valor, ya que se habían centrado en las estancias donde suelen guardarse el dinero o las joyas.

PUBLICIDAD

Según la autopsia, el cuerpo no presentaba otros signos de violencia, han detallado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La toma de declaraciones permitió, además, acotar con gran precisión el momento de los hechos: el robo y la muerte de la mujer se produjeron en el transcurso de esa misma tarde.

A partir de ahí, los funcionarios de Policía Judicial realizaron numerosas gestiones de investigación, entre ellas el visionado de cámaras, que les permitieron llegar hasta los ahora detenidos.

Serán determinantes las muestras recogidas por la Policía Científica, que se analizan en el laboratorio y se cotejarán con las de los detenidos, mientras las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones.