Exsenadora María José Pizarro teme por su seguridad tras el retiro de referencias a su padre, Carlos Pizarro: “¿Puedo seguir en Colombia o me van a asesinar?”

La exsenadora María José Pizarro se mostrói preocupada por las acciones que estaría emprendiendo el Gobierno de Abelardo de la Espriella frente a símbolos de la oposición - crédito Colprensa - suministrada a Infobae Colombia

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En un nuevo pronunciamiento, la exsenadora María José Pizarro cuestionó la decisión del Gobierno de Abelrdo de la Espriella de retirar imágenes, símbolos y referencias a su padre, el excomandante del M-19 y excandidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, de entidades y espacios públicos; como sucedió en la tarde del 15 de octubre en el Museo Nacional.

La dirigente del Pacto Histórico, que acompañó al senador Iván Cepeda en su campaña a a la Casa de Nariño, indicó que la medida está ligada a la necesidad de defender ideas políticas sin enfrentar persecución, como -según ella- estaría siendo el caso de los movimientos de oposición. Y expresó el temor por su integridad física, frente a este tipo de acciones.

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“¿Puedo seguir en Colombia o me van a asesinar como a mi padre por defender mis ideas, por defender mis principios, por defender la memoria de él?”, señaló Pizarro a con Blu Radio, en la que reiteró su preocupación por la manera en la que se buscaría borrar de la historia nacional, entre otros, el proceso de paz exitoso liderado por Pizarro Leongómez.

El magnicidio de Carlos Pizarro Leongómez, entonces candidato presidencial por la AD-M19, ocurrió el 26 de abril de 1990 - crédito Colprensa

La excongresista agregó que la polémica no se limita al retiro de una imagen o a la discusión sobre un sombrero asociado a la firma de la paz. Para ella, la medida anticipa una confrontación más amplia sobre la memoria histórica, la democracia y el lugar que pueden ocupar las voces de oposición en Colombia, como su partido, el Pacto Histórico.

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La inquietud de María José Pizarro surgió tras la orden del presidente Abelardo De la Espriella de eliminar las referencias a Carlos Pizarro de instalaciones gubernamentales. La política bogotana afirmó que teme que las diferencias políticas puedan derivar en una exclusión que cuestione su derecho a permanecer en el país y participar de la vida democrática.

María José Pizarro dijo que la decisión respondía a un proyecto político previo

En el diálogo con el citado medio, PIzarro consideró que la decisión presidencial no fue una reacción aislada a la publicación de imágenes de una exposición en el Museo Nacional ni al debate que se instaló en redes sociales. “Creo que igual iban a hacer lo que vienen a hacer porque tienen un proyecto de país en la cabeza y ya lo habían anunciado”, señaló.

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Los objetos del exlíder de la guerrilla del M-19 y firmante de paz Carlos Pizarro fueron retirados del Museo Nacional, al igual que otros elementos - créditos @marcela_s_b/X - Colprensa - @ABarriosBernal/X

En la misma línea discursiva, la excongresista añadió que solo era cuestión de tiempo para que salieran a flote determinaciones que ha considerado autoritarias y contrarias al respeto a la diferencia. “Iban a empezar ahora o más adelante”, destacó durante la conversación radial, en la que no escatimó calificativos para rechazar lo que sería la censura en el Museo Nacional.

En efecto, Pizarro reiteró que rechazaba lo ocurrido en estas instalaciones, aunque enfocó su crítica en las decisiones posteriores. “Es evidentemente, es absolutamente cuestionable y debe ser rechazado por la sociedad colombiana lo que ocurrió”, agregó la exprecandidata presidencial, que insistió en que la discusión está en “¿qué es lo que van a seguir haciendo?”.

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Pizarro habló de las bolsas de cadáveres exhibidas por De la Espriella: “Eso sí es apología al terrorismo”

En sus afirmaciones, Pizarro respondió con una definición opuesta sobre aquello que considera una exaltación de la violencia. “Para mí apología al terrorismo es caminar entre los cadáveres. Para mí apología a la violencia es tener un presidente que anda armado”, aseveró la excongresista, en respuesta a la estrategia de comunicación del Gobierno.

El sombrero de Carlos Pizarro, con el que firmó el Acuerdo de Paz con el Estado, ya no es considerado un patrimonio de la nación - crédito Presidencia- Colprensa

A su vez, la exsenadora del Pacto Histórico contrastó esas conductas con la reivindicación del sombrero usado por Carlos Pizarro para firmar el Acuerdo de Paz con el Gobierno de Virgilio Barco, en 1990. “Para mí eso es apología al terrorismo, no reivindicar un sombrero que se usó para firmar la paz”, agregó la mujer, que vivió en el exilio ante el asesinato de au padre.

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La instrucción presidencial se produjo luego de que el Consejo de Estado suspendiera provisionalmente, el 30 de septiembre de 2026, el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural de la Nación. Fue la ministra de Cultura, Paola Holguín, la que recibió la orden de retirar las representaciones del excomandante de los espacios oficiales.

“Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”, señaló De la Espriella a la titular de la cartera, en una medida defendida por los sectores oficialistas, con el argumento de que las entidades públicas no deberían conmemorar figuras relacionadas con el pasado insurgente colombiano: en este caso, la de Carlos Pizarro.

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María José Pizarro se desempeñó durante ocho años como congresista - crédito Senado de la República

Pizarro recordó su exilio y defendió su derecho a hacer política

La excongresista habló de su su propia historia familiar y personal, al recordar que vivió fuera de Colombia. “Me fui al exilio muchos años. Regresé hace 16 años a este país y con el compromiso de contribuir a la democracia, a la construcción de paz y a la reconciliación de Colombia”, reveló la mujer, que ocupó durante ocho años una curul en el Congreso.

Para Pizarro, la discusión central es si los que defienden una lectura distinta de la historia pueden ejercer sus derechos políticos sin ser marginados. “¿Nosotros podemos existir con nuestras ideas, defendiendo nuestras ideas en democracia en este país?”, cuestionó la política del Pacto Histórico, que señaló cómo no habría interés en buscar la paz.

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Para justificar su señalamiento, la exlegisladora sostuvo que Colombia atraviesa una etapa sin una política de paz desde el Gobierno nacional. “Este es el primer gobierno en décadas que no tiene una política de paz en un país que se desangra”, dijo Pizarro, que rechazó en consecuencia lo que sería el “intento” de borrar el legado de paz y la memoria de su padre.