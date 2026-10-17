Egipto advierte de que hará "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí

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El presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, ha advertido este sábado de que su país hará "todo lo necesario" para proteger a Arabia Saudí y ha anunciado la convocatoria de una sesión de urgencia del Parlamento para autorizar medidas defensivas concretas si hay una petición formal saudí.

"Vamos a hacer todo lo necesario para proteger a Arabia Saudí. Pido al Parlamento que celebre una reunión de emergencia para autorizar esta acción si nos la solicitan", ha afirmado Al Sisi durante un acto de graduación de la Academia Militar en la Nueva Capital egipcia, situada a unos 45 kilómetros al este de El Cairo.

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"No queremos combatir ni atacar a nadie. Solo vamos a defender a Arabia Saudí", ha explicado el mandatario egipcio, que considera la defensa de la seguridad y la soberanía saudíes una prioridad, según recoge el diario estatal egipcio 'Al Ahram'.

El pasado jueves el propio Al Sisi destacó que Egipto y Arabia Saudí son el corazón de las naciones árabe e islámica y advirtió de que cualquier daño contra cualquiera de los dos países afectaría al otro.

La seguridad nacional de Egipto, Arabia Saudí y los países del golfo Pérsico está "interconectada" y por eso no acepta amenazas a la seguridad fronteriza saudí.

Asimismo ha rechazado las amenazas a la seguridad en el mar Rojo, en referencia a los ataques contra buques comerciales atribuidos a las milicias hutíes yemeníes, que además han atacado con misiles y drones objetivos en territorio saudí en represalia al apoyo militar de Riad al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

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DESCARTA REFORMA CONSTITUCIONAL

Por otra parte, Al Sisi ha afirmado que su mandato termina en 2030, con lo que descarta una reforma de la Constitución para perpetuarse en el poder. De hecho, ha hecho un llamamiento a los cuadros militares a prepararse para liderar el Estado.

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"Dejar intacta la constitución es lo correcto. En 2030 terminará mi etapa de dirigente del país, si sigo vivo. Esta cuestión está totalmente cerrada y no se debatirá más", ha afirmado en su intervención ante la Academia Militar. "No voy a dejar el Estado egipcio hasta que esté repleto de gente capaz de asumir la responsabilidad", ha añadido.

De hecho, ha rechazado que esté preparando a un familiar para sucederle en el poder. "Nadie debería decir que estoy preparando a alguno de mis familiares", ha apuntado. Ha apelado así a la colaboración de la gente para evitar que alguien con "malas intenciones", un "traidor o criminal" asuma el poder.

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Así, ha anunciado un programa de 30 meses y 7.500 horas financiado por el Ejército para "preparar a los cuadros" militares para "dirigir el Estado" en ministerios, Parlamento, regiones y otras instituciones. Un comité elegirá a los candidatos para el programa entre los doctorados entre 40 y 50 años.

Entre 200 y un millar de candidatos serán instruidos para comprender el funcionamiento del Estado, sus recursos y cómo defenderlos. No se formará a la gente que haya trabajado al menos seis años en administraciones públicas por considerar que ya tienen experiencia.

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