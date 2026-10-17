Intervención de agentes del Undmo a plantón en el centro de Bogotá durante jornada de marchas habría sido sin diálogo previo

El plantón fue disuelto por agentes de la Undmo la noche del miércoles 14 de octubre de 2026, y se observa a los gestores de convivencia al lado de los policías y los agentes, durante la jornada de marchas en contra del Gobierno de Abelardo de la Espriella convocadas por la oposición, en cabeza de Gustavo Petro (Pacto Histórico) - créditos red social X | Captura de pantalla Noticias Uno

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Un video grabado a las 7:30 p. m. del miércoles 14 de octubre en el eje ambiental de Bogotá mostraría que integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) avanzaron hacia los asistentes al plantón ‘Autofracking al parque’ y activaron sus medios de intervención antes de que se registrara una confrontación visible con los manifestantes.

Las imágenes, divulgadas en un informe de Noticia Uno, muestran a los uniformados que se acercan a las personas reunidas en el Parque de los Periodistas.

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Según el material, los agentes dispararon una granada aturdidora y usaron agua contra los asistentes.

La exministra de Ambiente durante la administración de Gustavo Petro aseguró que no se estaban bloqueando vías ni alterando el orden por parte de los asistentes - crédito @susana.muhamad/IG

En el registro también se observa a gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ubicados sobre la calle 4 con calle 13, antes del avance de la unidad antidisturbios, y al lado de los agentes, mientras que metros más adelante se encontraba el grupo de ciudadanos.

Susana Muhamad afirmó que no hubo diálogo previo con los organizadores

La exministra de Ambiente Susana Muhamad, quien asistió a la movilización contra el fracking, aseguró que los uniformados rodearon el parque sin establecer contacto previo con quienes organizaban el evento.

“Sin ningún previo aviso, sin ninguna interlocución con los organizadores, a rodear el parque, con unas sirenas, que lo que causan es mucha angustia, sin mediar palabra”, declaró Muhamad.

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La exministra de Ambiente calificó como un "abuso" lo hecho por los agentes, y señaló al alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán - crédito @susana.muhamad/IG

La exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro sostuvo que los asistentes no bloqueaban vías ni alteraban el orden público.

“Había menores de edad, había mascotas”, afirmó la exministra, que cuestionó la decisión de intervenir el plantón que fue presentado por sus organizadores como una actividad de carácter cultural y ambiental.

El protocolo contempla la intervención de la Undmo como última medida

El manual para la atención de manifestaciones de la Policía establece que la intervención de la Undmo debe aplicarse como una medida final, después de que se agoten las alternativas de diálogo y mediación con los gestores de convivencia.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden fue creada para reemplazar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sin embargo, la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026 definió una nueva estructura bajo la denominación de Unidad Nacional Antidisturbios, que incluirá al Esmad.

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El video conocido plantea interrogantes sobre si hubo una etapa previa de diálogo antes de la actuación policial. El material muestra la presencia de gestores distritales, y varios de ellos fueron encarados por parte de la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), que compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que denunció que no hubo diálogo previo con los funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, y que los agentes intervinieron sin mediar palabra.

La congresista habló con una de las gestoras, y dijo que sí habían hablado con los asistentes antes de la interveción de la Undmo, a lo que Carrascal la interpeló: “¿Cuándo mediaron? Tenemos todo el derecho a conocer qué fue lo que pasó acá, porque el diálogo nunca llegó. Llegaron a reprimir a los manifestantes”.

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"No había ninguna persona de diálogo social, nadie vino a hablar con nosotros ni... Estábamos todos acá compartiendo un momento alegre, estábamos bien, no había pasado absolutamente nada. Había música, había arengas, las personas estaban bien, estábamos participando en la movilización, no hicimos absolutamente nada", le dijo uno de los asistentes a la movilización a la representante a la cámara por Bogotá del Pacto Histórico - crédito @mafecarrascalr/IG

La Policía justificó el operativo por la presunta presencia de encapuchados

Tras los hechos, las autoridades difundieron un video desde el puesto de mando unificado en el que señalaron que había personas encapuchadas que, presuntamente, preparaban artefactos explosivos.

Una de las secuencias de ese registro tiene una marca de tiempo de las 5:30 p. m., dos horas antes de la intervención de la Undmo en el Parque de los Periodistas. En el fragmento se observa a una persona encapuchada.

Después del avance policial, varios manifestantes se desplazaron hacia la carrera 3. Allí ocurrió una confrontación entre una mujer y un uniformado, que terminó con una agresión contra ella y su acompañante.

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