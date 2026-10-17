Chevi Guzmán logra el oro en la vuelta esprint en una jornada con cuatro medallas españolas en Asunción

17/10/2026 Chevi Guzmán se ha proclamado campeón del mundo de la modalidad de vuelta esprint en los World Skate Games 2026. El patinador español Chevi Guzmán se ha proclamado campeón del mundo de la modalidad de vuelta esprint en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se están disputando en Asunción, en una decimocuarta jornada en la que el grupo-show júnior del Artistic Skating Cunit ha revalidado el título mundial, el cuarteto júnior Aria del AS Cunit ha conseguido la plata y Carla Plana se ha colgado el bronce en patinaje de velocidad. SUDAMÉRICA DEPORTES PARAGUAY RFEP

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El patinador español Chevi Guzmán se ha proclamado campeón del mundo de la modalidad de vuelta esprint en los World Skate Games 2026, los Juegos Mundiales de patinaje, que se están disputando en Asunción, en una decimocuarta jornada en la que el grupo-show júnior del Artistic Skating Cunit ha revalidado el título mundial, el cuarteto júnior Aria del AS Cunit ha conseguido la plata y Carla Plana se ha colgado el bronce en patinaje de velocidad.

En patinaje artístico, en la categoría de grupo-show júnior, el Artistic Skating Cunit catalán se proclamó campeón del mundo y revalidó el título conseguido en la primera edición mundialista. Además, el cuarteto júnior 'Aria' del AS Cunit logró la plata, mejorando la quinta posición conseguida en la pasada edición. El cuarteto júnior 'Somnia' del CDFFP Arroyo Sotoverde fue sexto, mientras que en grupos-show júnior, Salou terminó cuarto y Gondomar, quinto.

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En patinaje de velocidad, Chevi Guzmán sumó al oro en el relevo junto a Patxi Peula y Manu Taibo y a las dos platas logrados anteriormente en Asunción un oro en la vuelta esprint. También subió al podio Carla Plana, que consiguió el bronce en los 15.000 metros eliminación júnior.

Además, la selección española masculina de hockey patines se quedó a las puertas de la final del Campeonato del Mundo después de caer ante Argentina en la tanda de penaltis, tras finalizar el encuentro y la prórroga con empate a 2-2, y disputará el partido por la medalla de bronce el domingo ante Portugal.

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Por su parte, la selección española femenina júnior de hockey línea se clasificó para la final tras superar con autoridad a Colombia (9-0) en semifinales. Ahora, las actuales campeonas del mundo buscarán revalidar el título ante Estados Unidos.

En Skateboarding, Daniela Terol se clasificó para las semifinales de Street después de lograr una puntuación de 59,76 puntos, que le permitió avanzar con la 15ª posición, en una competición clave en la carrera olímpica hacia Los Ángeles 2028. El resto de representantes españolas ha cerrado su participación en cuartos de final con Valentina Krauel terminando vigésima tercera, justo por delante de Abbie Burns; Natalia Muñoz, vigésima octava; e Ivet Terol, trigésima.

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Mientras, Marcos Paino avanzó a la final júnior del Campeonato del Mundo de Roller Freestyle Park en sexta posición a pesar de sufrir una caída, y Jehiel Durán y Markel Goñi disputarán la final júnior de Scooter Park al conseguir la segunda y la quinta mejor puntuación de semifinales, respectivamente.

La cosecha de dos oros, una plata y un bronce esta jornada elevan la cuenta de medallas de España a 37 en Asunción, con un total de 12 oros, 15 platas y 10 bronces.