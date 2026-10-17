Muere un policía de 22 años tras ser atropellado durante una persecución en Nantes (Francia)

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Un agente de la Policía Nacional de Francia, de 22 años, ha fallecido esta pasada noche en la circunvalación de Nantes, en el oeste del país, tras ser atropellado por un vehículo mientras perseguía a varios individuos que habían escapado a pie durante una intervención policial.

El ministro del interior francés, Laurent Nuñez, ha transmitido su pesar por lo ocurrido y ha trasladado su apoyo a los allegados del fallecido. "Quiero expresar mi inmensa emoción y mi profunda tristeza", ha declarado en una publicación en redes sociales.

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"Mis pensamientos van primero a su familia, a sus seres queridos y a sus colegas de la estación de Saint-Herblain, duramente afectados por este drama", ha añadido el representante del Gobierno galo.

El fallecido había sido destinado a la comisaría de Saint-Herblain hacía un año y medio, según ha informado la propia Policía Nacional, que también ha remitido "sus pensamientos más sinceros a su familia, a sus allegados y a sus colegas".

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