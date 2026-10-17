Al menos diez muertos en un incendio en un complejo turístico de Bangladés

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Daca, 17 oct (EFE).- Al menos diez personas murieron este sábado en un incendio declarado en un complejo turístico de Cox's Bazar, uno de los principales destinos vacacionales de Bangladés, donde los bomberos continuaban buscando posibles víctimas entre los restos del establecimiento.

El fuego comenzó alrededor de las 7.00 hora local (1.00 GMT) en el complejo Tup Tup Resort, situado cerca de la playa de Inani, en la localidad de Ukhiya, y se propagó rápidamente por sus instalaciones, informó a EFE el portavoz del Servicio de Bomberos, Talha Bin Zasim.

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"Nuestros bomberos recuperaron seis cuerpos en distintas habitaciones del complejo y otros cuatro en un baño. Algunos estaban tan calcinados que resultaban irreconocibles", explicó el portavoz.

Dos unidades de bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas alrededor de las 8.15 hora local (2.15 GMT).

Zasim advirtió de que el número de fallecidos podría aumentar, ya que los equipos de emergencia todavía no habían inspeccionado todas las instalaciones.

"Todavía tenemos que revisar dos zonas del complejo. Tememos que pueda haber más cuerpos", señaló.

El portavoz indicó que varios heridos fueron trasladados por vecinos a distintos hospitales inmediatamente después del incendio, aunque las autoridades todavía no habían podido determinar su número.

Cox's Bazar, en el sureste de Bangladés, concentra cientos de hoteles y complejos turísticos a lo largo de una extensa franja de playa considerada una de las más largas del mundo.

Los incendios con víctimas mortales son frecuentes en Bangladés, donde las deficiencias en las medidas de seguridad y prevención han provocado numerosas tragedias. EFE