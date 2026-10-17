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Detienen a cuatro personas por el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña en 2024

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Barcelona, 17 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a cuatro personas relacionadas con el secuestro y asesinato de un hombre en Cataluña en 2024, unos hechos por los que ese mismo año ya fueron detenidas catorce personas, directamente relacionadas con los hechos, han informado este sábado ambos cuerpos.

Agentes de los Mossos y de la Policía detuvieron el pasado 22 de septiembre a cuatro hombres, de entre 26 y 51 años, en esta segunda fase de la investigación comenzada en 2024, acusados de los delitos de secuestro, asesinato, pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

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Además, quedó en calidad de investigado un quinto hombre que en la actualidad cumple condena por otros delitos en un centro penitenciario de la Comunidad de Madrid.

La nueva fase de investigación comenzó tras analizar la información obtenida al finalizar la primera, en

Los cuatro detenidos pasaron a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 2 de Reus (Tarragona), el pasado 24 de septiembre.

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En junio de 2024, Mossos y Policía Nacional constituyeron un equipo conjunto para investigar la denuncia presentada por los familiares de un hombre que, presuntamente, había sido secuestrado en Cataluña, por lo que los autores exigían el pago de 240.000 euros para liberarle, tras enviar a la familia una fotografía como prueba de vida.

Los familiares explicaron que habían hecho un primer pago en criptomonedas, por valor de unos 32.000 dólares, siguiendo las instrucciones de los secuestradores. Sin embargo, no recibieron información sobre el estado de la víctima y los secuestradores siguieron exigiendo nuevos pagos.

La policía pudo identificar a personas directamente relacionadas con el secuestro y reconstruir los movimientos de la víctima, un hombre de 46 años que había viajado a Italia para reunirse con miembros de la organización criminal.

La investigación permitió localizar el lugar donde la víctima fue asesinada y el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo.

Finalmente, el 5 de agosto de 2025, encontraron el cuerpo del hombre con signos de violencia, en una zona boscosa de Botarell (Tarragona).

Además, los investigadores determinaron que los sospechosos formaban parte de una organización criminal establecida en la comarca barcelonesa del Maresme y en la capital catalana, relacionada con el narcotráfico y con vínculos con el cártel mexicano de Sinaloa. EFE

(Vídeo)

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