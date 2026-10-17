Libertad y belleza de 'Los cisnes' que no hay en Cuba: el álbum debut de Melanie Santiler

Guardar

La Habana, 17 oct (EFE).- Melanie Santiler, la artista urbana del momento en Cuba, está sentada en el Parque Cristo de La Habana Vieja, acaba de tener un encuentro con admiradores y conversa con EFE sobre 'Los Cisnes', su primer álbum visual que presenta este sábado en un concierto en la capital cubana.

La cantautora de 25 años habla sobre el tema principal 'Los Cisnes,' homónimo al álbum, que interpreta con el cantautor cubano Carlos Valera. "Una canción que habla de estar a distancia (...) necesaria de tocar".

PUBLICIDAD

Interrumpe su diálogo, canta a la cámara de la entrevista un par de versos y continúa con su respuesta. "Sí, en Cuba no existen los cisnes, ni la libertad. Es complicado hablar de eso y es complicado ser cubano, vivir aquí".

"Creo que la canción es una forma de expresar ese dolor y también la belleza que hay dentro de todo. Habla muchísimo desde el dolor, la tristeza que hay en tener a muchas personas a la distancia", añadió Santiler.

La artista considera que es "una de las canciones que más tienen valor en este álbum" y se la dedica "a todos los cubanos en el mundo entero".

Pero más allá del single, Santiler hace un repaso a su álbum debut en el que se muestra desde "la adultez y el crecimiento".

'Los cisnes' se estrenó el 25 de septiembre y en sus 10 canciones -escritas por la misma artista- transita por la música alternativa, el pop latino y el "reparto", un género cubano derivado de la música urbana que combina elementos de otros estilos de la isla como el guaguancó y la timba con influencia del reguetón.

PUBLICIDAD

Santiler se siente "orgullosísima" de este proyecto "hecho en Cuba, desde Cuba, y por cubanos", en el que habla de temas "bastante serios" para ella como "la soledad, la ansiedad, el amor, la pareja y la vida".

Hablo "de cómo soy yo como persona, como cubana, como mujer", apuntó.

Debutó en 2023 y tan solo tres años después cuenta con unos 167.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 300.000 seguidores en Instagram.

Además de las redes, el trabajo de Santiler ha ido alcanzando reconocimiento internacional y en 2024 fue incluida por la revista Rolling Stone en español en la lista "Una nueva generación de artistas poniendo en alto a Puerto Rico y el Caribe".

PUBLICIDAD

En junio de 2025 la revista Billboard Latin la posicionó entre los 31 artistas cubanos emergentes dentro del reparto.

Para Santiler, "insertarse en la industria musical de Cuba ha sido algo complejo", pues señala que "al no haber una industria como tal no hay disqueras que financien determinados proyectos, artistas o productores, como se mueve en general la industria en el mundo".

PUBLICIDAD

"Es un proceso súper complicado que tienes que hacer a pulso, que en un inicio prácticamente no tienes ninguna ganancia. O sea, es el verdadero amor al arte", recalcó.

Santiler confía en que su trabajo "sirva para inspirar" a otras mujeres y otros artistas que "quieran hacer su música en Cuba y para el mundo".

"Ese es el paso en el que estoy. Eso es lo que estoy averiguando: cómo este proyecto llega a otros lugares", confirmó.

'Los Cisnes' ya ha tenido presencia en España, de donde acaba de regresar tras presentarse en Huesca, Burgos, Valencia, Las Palmas, Tenerife, Barcelona y Madrid.

De hecho, en el disco se siente la relación con España: para Santiler, el tema principal "es una canción que habla de La Habana, habla de Madrid", una ciudad con la que dice tener "una relación hermosa".

"Es mi ciudad favorita del mundo. He recorrido España, pero siempre que llego (a Madrid) me siento como que llegué a casa, la verdad", aseveró.

Y después de estar en España, ahora es el momento de Cuba. La presentación de 'Los Cisnes' este sábado en la conocida Quinta de los Molinos de La Habana contará con teloneras como Pe Gardez o Jeila Maviola.

Un concierto en el que Santiler solo espera que el público cubano que la acompañe "goce".

"Necesito el calor humano ese de estar en concierto y que la gente se sepa los temas y los canten y sean pasionales con eso", concluyó. Claudia Dupeirón