Zelenski espera que Starlink restaure a Ucrania los servicios para uso defensivo

Guardar

Bruselas, 16 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confió este viernes en que Starlink, el sistema de satélites del magnate estadounidense Elon Musk, restaure sus servicios a Ucrania relacionados con la defensa militar del país.

"Cada día estamos en contacto con nuestro Ministerio de Defensa, y mis socios me han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí", indicó Zelenski en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar como invitado en la cumbre de líderes de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

El mandatario ucraniano destacó que tras los últimos roces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido de la UE "apoyo y nada más que apoyo". EFE

(vídeo) (foto)