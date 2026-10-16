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Zelenski espera que Starlink restaure a Ucrania los servicios para uso defensivo

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confió este viernes en que Starlink, el sistema de satélites del magnate estadounidense Elon Musk, restaure sus servicios a Ucrania relacionados con la defensa militar del país.

"Cada día estamos en contacto con nuestro Ministerio de Defensa, y mis socios me han dicho que hay indicios por parte de la Casa Blanca de que van a restablecer esas capacidades. ¿Han restablecido los límites de velocidad anteriores? No, pero ¿se van a restablecer ahora? Sí", indicó Zelenski en una rueda de prensa en Bruselas, tras participar como invitado en la cumbre de líderes de la Unión Europea.

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El mandatario ucraniano destacó que tras los últimos roces con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido de la UE "apoyo y nada más que apoyo". EFE

(vídeo) (foto)

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