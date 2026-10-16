Primer ministro checo sobre España: Están dispuestos a sustituir población por inmigrantes

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El primer ministro checo, Andrej Babiš, sostuvo este viernes en referencia a España que hay políticos que "están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes" para "seguir en el poder", y sugirió que deben proteger sus fronteras de migrantes que lleguen de países occidentales.

"Vemos lo que está pasando en España. Algunos políticos están dispuestos a sustituir a la población por inmigrantes únicamente para conservar sus cargos y seguir en el Gobierno, aunque eso no nos concierne", dijo Babiš a los medios a su llegada a la segunda jornada de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas.

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El mandatario checo añadió que para algunos países "es demasiado tarde" con respecto a la gestión migratoria, y deslizó la idea de que "quizá" tengan que "defender las fronteras para que los inmigrantes de los países occidentales no vengan" a territorio checo "si esto sigue así".

"Nos estamos preparando para ello", agregó.

Fuentes diplomáticas explicaron a EFE que el primer ministro checo "hablaba en general sobre situaciones en países como Dinamarca, Suecia y España", sin especificar qué a qué situaciones se refería.

Babis, admirador de las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado en varias ocasiones desde este verano la regularización de migrantes impulsada en España.

En agosto acusó a Pedro Sánchez de promoverla con fines electorales, al afirmar en la televisión checa Nova que el presidente español creía que los beneficiarios acabarían votándole.

También relacionó la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta con la política migratoria del Gobierno de España y en julio abogó incluso por excluir temporalmente a España del Espacio Schengen, según recogió entonces la agencia checa CTK EFE

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