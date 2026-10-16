Detenido por homicidio el presunto agresor de un hombre que falleció tras una pelea en Formentera

18/11/2022 Imagen de recurso de un agente de la Guardia Civil. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA GUARDIA CIVIL

Guardar

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón, de 40 años y nacionalidad española, como presunto autor de un delito de homicidio perpetrado en la localidad de Es Pujols, en Formentera.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron durante la madrugada del pasado 19 de septiembre en las inmediaciones de un establecimiento de ocio nocturno.

PUBLICIDAD

La víctima, un varón de 37 y nacionalidad colombiana, habría mantenido una discusión con el agresor, y sufrió un fuerte golpe en la cabeza. El pasado 26 de septiembre se formalizó la denuncia ante el puesto de la Guardia Civil de Formentera tras el agravamiento del estado de salud de la víctima.

El afectado fue trasladado de urgencia al Hospital de Formentera y, posteriormente, evacuado a un centro hospitalario de Eivissa, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones intracraneales. Finalmente, falleció el 29 de septiembre.

A raíz de este desenlace, los agentes de la Guardia Civil del Equipo Territorial de Policía Judicial de Ibiza iniciaron las gestiones para reconstruir los movimientos de la víctima. Entre otras, adquirió especial relevancia una declaración testifical que identificaba directamente al autor de la agresión a la víctima, así como las comprobaciones sobre la presencia e identificación del sospechoso a través de distintas vías de investigación.

PUBLICIDAD

La detención del presunto autor se materializó el pasado martes. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.