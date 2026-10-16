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Vantage Foundation apoya la restauración de los bosques de queñual y la sostenibilidad ambiental en Perú

PR Newswire

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AREQUIPA, Perú, 16 de octubre de 2026

AREQUIPA, Perú, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco del Día Mundial de la Alimentación, Vantage Foundation colaboró con HOOP Peru y Flora Circular para apoyar la restauración de los bosques nativos de queñual en Arequipa, Perú. La iniciativa reunió a miembros de las comunidades locales y a aproximadamente 18 voluntarios para fortalecer los esfuerzos de conservación ambiental, proteger los recursos naturales y promover un futuro más sostenible.

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La iniciativa se llevó a cabo en el Vivero de Queñuales de la comunidad de Cacayaco, en el distrito de Chiguata, donde integrantes del equipo de Vantage Peru participaron en actividades destinadas a mejorar las condiciones del vivero y apoyar los esfuerzos locales de reforestación.

Junto con voluntarios y miembros de la comunidad, los participantes ayudaron a organizar los materiales del vivero, preparar sistemas de compostaje y mejorar las áreas destinadas al cultivo de plantones nativos. Estas actividades forman parte de un programa de restauración más amplio, diseñado para contribuir a la recuperación de los bosques de queñual en el paisaje altoandino del Perú.

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Los queñuales, árboles nativos de los Andes, desempeñan un papel importante en el ecosistema de la región. Sus bosques proporcionan hábitats para la fauna silvestre, ayudan a proteger el suelo de la erosión y contribuyen a la conservación de los recursos hídricos. La restauración de estos entornos ayuda a preservar la biodiversidad y beneficia a las comunidades que dependen de ecosistemas naturales saludables.

Además de las actividades ambientales, la colaboración generó oportunidades para el intercambio de conocimientos entre el equipo de Vantage Peru y la comunidad de Cacayaco. Al combinar los conocimientos locales con la participación de voluntarios, la iniciativa mostró cómo la participación comunitaria puede contribuir a soluciones ambientales prácticas y sostenibles.

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El proyecto también está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, un marco global establecido para abordar los desafíos ambientales, sociales y económicos. En particular, la iniciativa contribuye a los objetivos del ODS 13 (Acción por el clima), ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres) y ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos), mediante su enfoque en la restauración de ecosistemas, la conservación de la biodiversidad y la colaboración entre organizaciones y comunidades locales.

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, esta iniciativa pone de relieve la importancia de proteger los ecosistemas naturales y conservar recursos como el suelo y el agua. Aunque el proyecto se centra en la restauración ecológica y no en la producción directa de alimentos, los ecosistemas saludables y los recursos naturales constituyen una base importante para los sistemas alimentarios sostenibles y el bienestar de las comunidades.

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A través de su colaboración con HOOP Peru, Flora Circular y la comunidad de Cacayaco, Vantage Foundation continúa apoyando iniciativas impulsadas localmente que unen a las comunidades, protegen el medio ambiente y contribuyen a un futuro más saludable y sostenible.

Acerca de Vantage Foundation

Vantage Foundation es un socio de confianza para impulsar el cambio. Creada con la visión de transformar comunidades en todo el mundo, la Fundación canaliza su pasión y experiencia hacia el desarrollo del potencial humano y la revitalización de las sociedades. A través de cada proyecto, Vantage Foundation trabaja para generar un impacto social positivo y contribuir a un futuro más prometedor e inclusivo.

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Acerca de HOOP

HOOP es una organización no gubernamental dedicada a trabajar con comunidades en situación de vulnerabilidad en las afueras de Arequipa, desarrollando proyectos centrados en tres áreas principales: educación, bienestar familiar y desarrollo comunitario. HOOP fue fundada en 2012 por voluntarios y personal de la Escuela de Inglés Flora Tristán, en Cerro Colorado. Ante la falta de acceso a servicios básicos de las familias de la zona, la organización surgió con el propósito de brindar servicios educativos y generar un impacto positivo en la comunidad.

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FUENTE Vantage Foundation