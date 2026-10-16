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Expertos y representantes de Colombia celebran en el MARQ una jornada sobre la muestra 'El oro y el universo'

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El Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) acoge el próximo lunes una jornada de conferencias científicas sobre la exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia', con el equipo de comisarios de la muestra internacional y representantes de las comunidades indígenas del país sudamericano.

El equipo, formado por Marcos Martinón Torres, Marcela García Sierra y Luis Cayón, se reunirá con el director del Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, Alberto Escovar Wilson-White; el arquitecto diseñador de la museografía de la exposición, Ángel Rocamora; y los representantes de las comunidades indígenas de Colombia Phuyu Uma y Eyder Calambás.

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Así, los ponentes profundizarán en los conceptos de fondo que se abordan en la muestra, presentarán "detalles desconocidos de las colecciones", explicarán el diseño expositivo, compartirán "las últimas novedades y avances en la investigación" y ofrecerán información "más completa" sobre los contenidos de 'El oro y el universo'. Tras las ponencias, los asistentes concluirán la jornada con una visita guiada por los propios comisarios de la exposición, ha informado la Diputación de Alicante en un comunicado.

La muestra, que está abierta a todo el público y puede visitarse en el MARQ hasta el 2 de mayo de 2027, ofrece una de las colecciones de orfebrería prehispánica "más importantes del mundo" y presenta una "amplia" visión de los saberes indígenas del pasado y el presente, ha apuntado.

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