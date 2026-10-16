Alertan de AdFection, el primer 'software' espía mercenario 'cero clics' que infecta el móvil con solo ver un anuncio

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AdFection se ha convertido en el primer 'software' espía mercenario detectado capaz de infectar dispositivos mediante anuncios maliciosos sin que la víctima tenga que pinchar en un enlace ni descargar un archivo.

Una investigación de Citizen Lab ha expuesto la amenaza que supone AdFection, que abusa del sistema publicitario en línea para distribuir 'software' espía dirigido sin necesidad de clics, de tal manera que la infección se realiza con solo ver el anuncio. Se tata de "la primera confirmación técnica pública" de un ataque de este tipo.

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En su informe, han vinculado AdFection con la empresa israelí Discover-Tech, que se presenta como una empresa de publicidad legítima que, como explican, "actúa como enlace entre los anunciantes y el ecosistema de software espía".

"Su plataforma, Controlium, permite a los ciberdelincuentes perfilar y desanonimizar con precisión a millones de personas, identificar sus dispositivos y atacarlas mediante un tipo de ataque informático sin clics, en el que sus dispositivos se infectan automáticamente al mostrarles un anuncio", señalan.

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El análisis técnico realizado por los expertos de Citizen Lab, además, ha conectado la infraestructura de Discover Tech con la distribución del 'software' espía mercenario de Candiru.

No todas las personas que ven el anuncio malicioso acaban infectadas, ya que se trata de una amenaza dirigida. Para ello, el sitio web o la aplicación solicita un código JavaScript a un servidor de Discover Tech integrado en el anuncio, que solo lo devuelve en el caso de que detecte que se trata de la víctima objetivo.

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Aun así, y pese a no ser objetivos reales, el anuncio recopilará los datos del navegador que estén usando el resto de usuario y los enviará a los servidores de Discover Tech "incluyendo las cookies establecidas en la página web que contiene el anuncio, así como la dirección IPv6 pública del dispositivo".

"Discover-Tech no solo ayuda a empresas como Candiru a utilizar anuncios para crear perfiles masivos de usuarios de teléfonos desprevenidos, sino que sus anuncios permiten directamente a estas empresas infectar silenciosamente los dispositivos de objetivos seleccionados", aseguran.

El informe recoge que los anuncios de la compañía se mostraron en casi 200.000 sitios web únicos y aplicaciones para Android e iOS en docenas de países. También señala que, de forma encubierta, dirigieron millones de dispositivos a conectarse con los servidores de Candiru.

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Entre los objetivos principales de AdFection se encuentran los periodistas de la cadena catarí Al Jazeera, afectando al menos a 45 dispositivos en 2024 y 2025.