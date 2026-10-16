Tres niños y una maestra mueren en un tiroteo en Oregón; el tirador tenía 16 años

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Washington, 15 oct (EFE).- Tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, cuyo presunto autor, un joven de 16 años residente en la localidad, también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de 7 años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de Policía de Bend, Mike Krantz, quien explicó que el sospechoso entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra puertas cerradas con llave.

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El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades. EFE