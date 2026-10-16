Tres niños y una maestra mueren en tiroteo de Oregón junto al presunto asesino de 16 años

Guardar

Washington, 15 oct (EFE).- Tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron este jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, en el estado de Oregón, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, según confirmó la Policía.

Otros dos miembros de la comunidad escolar, un niño de siete años y un profesor, resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital, informó el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, quien explicó que el sospechoso, residente en la localidad, entró en la escuela primaria Silver Rail disparando contra las puertas cerradas con llave.

PUBLICIDAD

El joven fue abatido por una persona de la comunidad que lo persiguió dentro del centro y se enfrentó a él, según las autoridades.