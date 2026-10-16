Fujimori advierte que el fenómeno de El Niño va a ser "realmente dramático" en Perú

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Lima, 15 oct (EFE).- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, advirtió que el fenómeno climático de El Niño "va a ser realmente dramático" para su país porque la temperatura del mar está cinco grados por encima de lo normal y todos los indicadores superan los registros de 1982 y 1997, cuando ocurrieron eventos similares en el territorio peruano.

Tras visitar la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Fujimori declaró a la prensa que la temperatura actual del mar "sobrepasa cualquier cálculo o cualquier imaginación".

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"Lo dramático que va a ser el próximo año. La sequía del próximo año en las zonas altoandinas va a ser muy fuerte", expresó la mandataria, rodeada de varios ministros de Estado a cargo de las labores de prevención ante la llegada de El Niño.

Fujimori afirmó que existen 1.800 puntos de riesgo en el país, pero que se han priorizado 536 de ellos, en los cuales hay un avance de un 70 % de las obras de limpieza de cauces de ríos y prevención ante deslizamientos y avalanchas.

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La jefa de Estado indicó que el viernes viajará al norte del país, donde se anticipan lluvias torrenciales y temperaturas extremas, para supervisar el avance del despeje de cauces en las regiones de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Igualmente, la mandataria dijo que se habilitarán albergues para unas 30.000 personas en regiones vulnerables, así como hospitales de campaña en Tumbes, Piura y Lambayeque, y se desplazarán cinco buques de la Marina de Guerra a diferentes ciudades portuarias.

En tal sentido, Fujimori pidió a los políticos de su país "dejar nuestras diferencias a un lado porque la emergencia va a ser muy grande y nos necesita a todos unidos".

La presidenta también confirmó que Estados Unidos enviará una embarcación hospital, con capacidad de mil camas, que llegará entre enero y febrero próximo a las costas de Perú, y que Japón enviará maquinaria en las próximas semanas al puerto del Callao, el más importante del país.

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Igualmente, la jefa del Estado peruano señaló que se ha previsto incrementar el fondo de contingencia de la nación a 10.000 millones de soles (2.900 millones de dólares) y que ha solicitado al Congreso la aprobación de un crédito suplementario, por más de 8.200 millones de soles (2.300 millones de dólares). EFE