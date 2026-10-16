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SmartEnergyCongress 2026 destaca el sector energético y las utilities para conseguir eficiencia, resiliencia y soberanía

16/10/2026 SmartEnergyCongress 2026 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLATAFORMA ENERTIC.ORG
16/10/2026 SmartEnergyCongress 2026 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PLATAFORMA ENERTIC.ORG
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SmartEnergyCongress.eu 2026, organizado por la Plataforma enerTIC.org, ha cerrado su XIV edición reforzando la conexión del sector energético y las 'utilities' con la tecnología, la industria y las administraciones por su papel destacado en el conjunto de la economía para avanzar en eficiencia, resiliencia y soberanía.

El Centro de Convenciones Norte de Ifema, en Madrid, ha acogido los días 14 y 15 de octubre la Plataforma enerTIC.org, en donde se han dado cita conocimiento estratégico, experiencias de transformación y soluciones tecnológicas, junto con espacios para el diálogo empresarial e institucional.

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El sector energético y las 'utilities' (empresas de servicios públicos) han ocupado un lugar central por su papel en la evolución del conjunto de la economía. La modernización de redes y activos, la integración de renovables y almacenamiento y la respuesta a nuevos grandes consumos se han conectado con las necesidades de la industria, la movilidad, los servicios públicos y las infraestructuras digitales, como han informado en una nota de prensa.

Bajo el lema 'Del dato a la decisión: la inteligencia como respuesta al gran reto energético', el programa ha abordado cómo trasladar la inteligencia artificial y los datos a la operación cotidiana, escalar las soluciones más allá de los pilotos y combinar las capacidades tecnológicas con el conocimiento y el criterio de los profesionales.

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Los distintos auditorios y las salas han permitido profundizar en estos desafíos desde perspectivas complementarias, en las que se han abordado desde la gobernanza del dato, la transformación industrial y la gestión de ciudades, territorios y servicios públicos; hasta la aplicación de la inteligencia operacional, la automatización, la ciberseguridad y los gemelos digitales.

El programa ha conectado la experiencia de organizaciones como Red Eléctrica, Iberdrola, Enagás, Repsol, ENGIE España y Canal de Isabel II, Gestamp, Mahou San Miguel, Navantia, AENA y Renfe, entre otras, con las capacidades de empresas tecnológicas, consultoras y especialistas.

Desde la organización han señalado que, las experiencias y necesidades compartidas durante esta edición aportan nuevas referencias para orientar el trabajo hecho por el Consejo Consultivo, los cinco Comités de Expertos y los informes 'El Reto', y seguir conectando retos, conocimiento y soluciones al servicio de la transición energética y digital y de los objetivos europeos para 2030 y en adelante.

La inauguración de este encuentro contó con la participación del director general de Red.es, Jesús Herrero Poza; el alcalde de Las Rozas y presidente de RECI, José de la Uz; y el director general de Organización y Recursos de FEMP, Jaime Carnicero de la Cámara.

En la clausura, intervinieron el viceconsejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, Manuel Pérez Gómez, y el concejal del Área Delegada de Innovación y Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Niño.

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