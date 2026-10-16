UNICEF denuncia la muerte de un niño palestino al día por ataques de Israel en Gaza desde el alto el fuego

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El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha denunciado este viernes que un niño palestino ha muerto al día de media en la Franja de Gaza a causa de los ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el enclave desde el acuerdo de alto el fuego el fuego alcanzado el 10 de octubre de 2025 por Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Transcurrido poco más de un año desde que se anunció el alto el fuego, se ha informado de que durante este tiempo han muerto más de 340 niños y niñas y cientos más han resultado heridos", ha dicho el portavoz de UNICEF, Ricardo Pires, quien ha afirmado que durante las últimas dos semanas han muerto siete niños y otros 33 han resultado "gravemente heridos" por ataques israelíes. "Otros dos niños han muerto a causa de heridas sufridas con anterioridad", ha especificado.

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"Especialmente para las familias que lloran la pérdida de sus hijos, estas terribles cifras no se corresponden con lo que la mayoría de las personas entiende por un alto el fuego", ha señalado Pires, quien ha lamentado "el enorme coste humano de una guerra que sigue devastando a los niños y niñas, arrebatándoles la vida, la infancia y el futuro".

Así, ha detallado que "unos 800.000 niños y niñas siguen desplazados y la mayoría vive en tiendas de campaña o en edificios destruidos por los bombardeos que resultan peligrosos", mientras que "se calcula que 60.000 niños y niñas en Gaza han perdido a uno o a ambos progenitores, que han muerto durante la guerra o desde el alto el fuego".

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"Prácticamente todos los niños necesitan algún tipo de apoyo de salud mental para recuperarse", ha enumerado Pires, quien ha alertado de que "estos niños afrontan un cuarto año luchando por sobrevivir en condiciones extremas" de cara al nuevo invierno. "Viven en tiendas de campaña dañadas, sin saneamiento y hacinados en cualquier espacio que sus familias puedan encontrar para improvisar un hogar", ha relatado.

En este sentido, ha explicado que, si bien el alto el fuego "ha permitido una mayor entrada de ayuda humanitaria y suministros comerciales en la Franja" y ha derivado en una mejora en la situación de seguridad alimentaria", "para los niños de Gaza las consecuencias de la guerra impregnan todos los aspectos de la vida cotidiana: dónde duermen, qué comen, si pueden aprender, si se sienten lo bastante seguros para jugar y si las personas a las que quieren siguen a su lado".

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Pires, que ha especificado que en lo que va de año más de 560.000 niños han retomado su aprendizaje, aún se esta "lejos" de restablecer los servicios mínimos, también en lo relativo a la distribución de agua, retirada de residuos sólidos y entrega de atención médica. "Este trabajo es fundamental y salva vidas", ha apuntado.

"Es el caso de las redes y los sistemas de saneamiento. Las seis plantas de tratamiento de aguas residuales siguen fuera de servicio. La mayor parte de las aguas residuales sin tratar se bombea directamente al mar, lo que afecta a muchos kilómetros de costa", ha señalado el portavoz de UNICEF, que ha puesto como ejemplo la acumulación de aguas residuales en una balsa en la ciudad de Gaza que "está a la mitad de su capacidad" y que podría hacer frente a problemas con las lluvias invernales".

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"Como ya advertimos hace un año, el agua contaminada podría desbordarse e inundar las zonas residenciales situadas más abajo, con consecuencias que podrían poner en peligro la vida de los niños y niñas y sus familias. Ya ha habido niños que han muerto ahogados en agua contaminada con aguas residuales", ha lamentado, antes de especificar que, si bien "la balsa podría vaciarse en dos semanas", Israel "aún no ha permitido la entrada en Gaza del equipo necesario".

FALTA DE FINANCIACIÓN

En este contexto, ha hecho hincapié en que "las necesidades son enormes y la financiación está muy por debajo de lo necesario", antes de defender que "contar con recursos y financiación flexibles, previsibles y sostenidos es fundamental para poder llegar a los niños y niñas y a sus familias".

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"Las familias que viven en refugios dañados y en lugares de acogida de personas desplazadas en condiciones de hacinamiento están cada vez más preocupadas por la supervivencia de sus hijos ante el frío intenso y las lluvias", ha destacado, antes de puntualizar que los niños de Gaza quieren un futuro en el que "puedan vivir su infancia, como tienen derecho a hacer".

"Para que esto sea una realidad, necesitan un alto el fuego real y la plena aplicación del plan de paz, ahora. Los niños y niñas necesitan seguridad y protección, tanto en la Franja de Gaza y Cisjordania como en Israel. Necesitan recuperarse, empezar a sanar y volver a una vida normal", ha señalado.

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Así, ha resaltado que "las autoridades israelíes deben permitir la entrada de los materiales, equipos y suministros técnicos necesarios para rehabilitar las infraestructuras y restablecer los servicios esenciales", dado que "sin la entrada de piezas de repuesto, generadores y aceite de motor en cantidades suficientes, ni siquiera podrán mantenerse los servicios que aún funcionan".

"Es necesario que las partes en el conflicto cumplan los términos del alto el fuego", ha dicho Pires, que ha abogado además por "escuchar las voces de los niños de Gaza" y trabajar para lograr que recuperen la normalidad. "Los niños y niñas de Gaza han sufrido demasiado y durante demasiado tiempo", ha zanjado.

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