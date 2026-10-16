Joan Manuel Serrat, protagonista del VI Festival Palabra en León, que reunirá a 40 autores desde este sábado

Guardar

El cantautor Joan Manuel Serrat será protagonista del VI Festival Palabra, que acogerá la capital leonesa desde este 17 al 25 de octubre y en el que participarán 40 creadores --más de la mitad mujeres-- procedentes de España, Argentina, Suecia, Perú o Irak.

El acto central del Festival será la entrega del XXIV Premio Leteo, que en esta ocasión recibirá Joan Manuel Serrat en reconocimiento a su excelencia artística, su compromiso y conciencia cívica. Además, el galardón pretende ser "un homenaje a la poesía, un homenaje a la docencia y a la decencia" del autor.

PUBLICIDAD

El Festival Palabra comenzará con la exposición 'Correspondencias, diálogos con Serrat', que abrirá sus puertas a las 12.30 horas de este sábado para acoger a lo largo de casi 10 días numerosas propuestas culturales en diferentes emplazamientos de la capital leonesa como recitales, talleres, actuaciones musicales, presentaciones de libros, cuentacuentos, coloquios o mesas redondas.

La gala de entrega del XXIV Premio Leteo a Joan Manuel Serrat será el miércoles día 21 de octubre a las 20.00 horas en el Auditorio Ciudad de León y al día siguiente el cantautor participará en una charla-coloquio a las 12.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León sobre su vida con Antonio Marín Albalate.

PUBLICIDAD

El director del Festival Palabra, Rafael Saravia, ha destacado que el evento recogerá "lo mejor" de la poesía, la narrativa, la literatura infantil, la música y las artes plásticas de los ámbitos local, nacional e internacional.

Organizado por el Club Leteo y patrocinado por el Ayuntamiento de León, el Festival Palabra consolida a la ciudad leonesa como foco "imprescindible" de la creación y la cultura literaria y artística en el contexto nacional.

Cada año explora la vinculación de la literatura con otras formas de expresión como en este caso la música y la presente edición incluirá un encuentro con Alejandro y María Laura, cantautores peruanos que fueron finalistas de los Premios Grammy Latinos en 2025, además de contar con la asistencia de los escritores Edurne Portela y José Ovejero, entre muchos otros.

PUBLICIDAD