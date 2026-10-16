ONU: Hospitales de la región etíope de Tigré vuelven a funcionar en medio del conflicto

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Nairobi, 16 oct (EFE).- Los hospitales de la región de Tigré, en el norte de Etiopía, vuelven a estar operativos tras verse afectados por el conflicto entre el Gobierno federal y los rebeldes de ese territorio, informó este viernes la ONU.

"Muchos hospitales en la región etíope de Tigré han vuelto a estar operativos tras verse afectados por los recientes combates y la escasez de suministros médicos. Entre ellos se encuentra el Hospital Ayder, situado en Mekelle, la capital regional", señaló en un comunicado la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

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La ciudad de Mekelle cayó en manos del Gobierno etíope y milicias aliadas el pasado 3 de octubre, tras retirarse los rebeldes sin presentar batalla.

"Se están enviando más cargamentos de medicamentos y equipo médico para apoyar la continua restauración de los servicios de salud. Nosotros y nuestros socios humanitarios seguimos haciendo llegar más asistencia a la región de Tigré, además de distribuir ayuda en la mayor parte de las regiones de Afar y Amhara", declaró el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, este jueves en una rueda de prensa.

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Los suministros enviados también incluyen alimentos, productos nutricionales, artículos de salud y otros bienes considerados "esenciales".

Además, el portavoz informó de que la situación de seguridad en las regiones de Tigré, Amhara y Afar, todas ellas en el norte del país y afectadas en mayor o menor medida por el conflicto, sigue siendo "inestable".

En ese sentido, Haq instó a las partes en conflicto a proteger a la población y la infraestructura civil, y a facilitar un acceso "seguro, rápido y sin trabas" a la asistencia humanitaria.

La OCHA informó el jueves de que se destinaron 8,5 millones de dólares (unos 7,5 millones de euros) para asistir a unas 200.000 personas en el norte etíope.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también dijo que entregó "suministros vitales" a las comunidades afectadas tras mandar más de 71 toneladas de suministros médicos en camiones a 49 destinos de las tres citadas regiones septentrionales.

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Adís Abeba ha logrado rápidos avances en Tigré desde que, tras meses de escalada y bombardeos recurrentes con drones, estallaran fuertes enfrentamientos con el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que anunció una "guerra defensiva" el pasado 23 de septiembre.

Etiopía también ha acusado a Eritrea, país fronterizo con Tigré, de apoyar a los rebeldes y de hacer incursiones en su territorio, pero Asmara niega ese extremo.

Ese escenario se complica por la reciente formación de una alianza de siete grupos rebeldes y opositores -que incluye al FPLT- para derrocar al Gobierno etíope.

El conflicto aviva los temores al estallido de una nueva guerra de gran escala, similar a la que entre 2020 y 2022 enfrentó al FPLT y al Gobierno federal, entonces apoyado por Eritrea, y en el que murieron al menos 600.000 personas, según la Unión Africana. EFE

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