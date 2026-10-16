Agencias

Netanyahu cuestiona la paliza de colonos a la fotógrafa de EEUU, la oposición la condena

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Jerusalén, 16 oct (EFE).- La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, emitió este viernes un mensaje poniendo en duda el ataque violento perpetrado este viernes por unos 50 colonos, que terminó con la fotógrafa Heidi Levine del Washington Post hospitalizada, mientras que políticos de oposición urgieron a actuar llamando incluso a los colonos "terroristas judíos".

"Persisten interrogantes importantes. Los informes indican que cerca de 200 árabes y activistas de extrema izquierda se enfrentaron a aproximadamente 40 jóvenes israelíes", cuestiona el comunicado de la Oficina de Netanyahu, que añade que no queda claro "quién inició la violencia"; pese a que fueron los colonos quienes descendieron con hondas y bates de una ladera próxima hacia los olivares palestinos. EFE

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