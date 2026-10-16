Obispos de Uruguay, Argentina y Perú piden priorizar la salud del Papa y contemplan "aligerar" la agenda de su viaje

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Obispos de Uruguay, Argentina y Perú, los tres países que el Papa León XIV tiene previsto visitar el próximo mes de noviembre, han asegurado que esperan "con muchas ganas" al Pontífice aunque han pedido priorizar su salud, tras su reciente operación de un tumor en el pulmón, y se han mostrado dispuestos a buscar otra fecha o a "aligerar" la agenda del viaje en caso de que los médicos lo recomienden.

Así lo han expresado durante una rueda de prensa online organizada por la fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) sobre el próximo viaje apostólico del Papa a Uruguay, Argentina y Perú, programado del 6 al 17 de noviembre. Por el momento, la visita no se ha cancelado ni aplazado, si bien, las diócesis se mantienen a la espera de la evolución médica del Pontífice tras la intervención quirúrgica pulmonar a la que se sometió el pasado martes.

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El arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, ha manifestado que se encuentran "con una gran expectativa" ante la visita, pero ha remarcado que están "ante todo rezando por la salud del Papa" y por su bienestar, situando este aspecto "por encima de cualquier deseo".

En este sentido, ha apuntado que, si finalmente se pospone, habrá que estudiar la fecha que propone la Santa Sede y tendrán que "estar de acuerdo también los tres gobiernos". Por ejemplo, ha puntualizado que para Uruguay "el mes de enero no es un buen mes" debido a las altas temperaturas y a las vacaciones, por lo que ha propuesto diciembre, febrero o marzo. En caso de mantenerse el viaje en noviembre, se ha mostrado dispuesto a "aligerar algo la agenda".

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En esta misma línea, el obispo auxiliar de Córdoba (Argentina), Alejandro Musolino, ha subrayado que "lo más importante hoy es la salud del Papa" y ha afirmado que su país espera al Pontífice "con todo el corazón".

En caso de que el Vaticano proponga otra fecha para el viaje, el representante de la diócesis argentina ha explicado que el reto será "mantener el espíritu del Pueblo de Dios que ha mostrado tanto entusiasmo".

Por su parte, el obispo de Chiclayo (Perú), Edison Edgardo Farfán, ha precisado que, hasta el momento, todos los datos indican que el Papa mantendrá la visita a América Latina, que significa "una gran esperanza", aunque se ha mostrado conforme con la posibilidad de que se aplace si así lo recomiendan los médicos porque "lo principal" es "que esté bien".

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"Ahora estamos orando por él, por su salud, nos interesa su recuperación, que sea óptima, y si se trata de postergar el viaje, bien", ha apuntado el sucesor de Prevost en la diócesis de Chiclayo, al tiempo que ha subrayado que están "atentos a cualquier recomendación de la Santa Sede".

Más allá de esta situación, los tres obispos han asegurado que viven con "esperanza" la llegada del Papa a América, donde, según ACN, se concentran "cerca del 48% de los católicos del mundo" y se ubican "la mayor cantidad de territorios de misión".

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En concreto, el arzobispo de Montevideo, ha explicado que la sociedad uruguaya afronta esta cita en un contexto de "fuerte secularización" con un "33% de población católica", aunque ha remarcado que, según las encuestas, "el 60% de los uruguayos están con mucha esperanza de que vaya el Papa y no hay casi oposición a su visita".

Entre los momentos más significativos del itinerario en el país, ha resaltado la visita prevista a un barrio necesitado de la capital que alberga una veintena de obras sociales y asistenciales de la Iglesia.

Por su parte, el obispo auxiliar de Córdoba (Argentina) ha señalado que el programa en el país se ha estructurado bajo la premisa de situar al ser humano en el centro y dar protagonismo a los colectivos descartados. La agenda inicial contempla encuentros masivos con jóvenes, tres misas multitudinarias y paradas en el Cottolengo Don Orione y en la cárcel de Devoto.

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En relación con la etapa peruana, el obispo de Chiclayo ha destacado el vínculo especial del Pontífice con la nación, donde residió durante años. La visita a Perú incluirá actos en Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, con encuentros enfocados en la realidad amazónica, las comunidades quechuas o el mundo universitario.

Respecto a los mensajes que podría lanzar el Pontífice, Farfán confía en el que el Papa invitará a "construir puentes", a "trabajar por la paz" y a "combatir la corrupción".