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El España-Chequia de baloncesto femenino de cambia al 10 de noviembre por la huelga general

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El encuentro de la selección española femenina de baloncesto ante Chequia, correspondiente a la fase de clasificación para el Eurobasket de 2027, se jugará finalmente el martes 10 de noviembre en Oviedo por la convocatoria de huelga general del día siguiente, según confirmó este viernes la FEB.

El organismo que preside Elisa Aguilar indicó igualmente que el choque, que se disputará en el Palacio de los Deportes de la capital del Principado de Asturias, sí mantendrá su horario previsto de las 20.30 horas. El choque ante el combinado checo es el primero de la actual subcampeona de Eurpoa en esta clasificación para el próximo Eurobasket, y posteriormente se enfrentará a domicilio ante Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17).

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