‘Matador’ volvió a arremeter contra la primera dama Ana Lucía Pineda: “Más bien diga dónde está la plata”

Pineda explicó cómo opera la Fundación Colombia Luz y Sonrisas - créditos @analu_pineda/IG | archivo Colprensa/Luisa González

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Luego de que la Fiscalía le abrió una investigación por el presunto delito de injuria agravada al caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como ‘Matador’, por una publicación que compartió cuestionando el destino de las donaciones enviadas a la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, en cabeza de la primera dama de la Nación Ana Lucía Pineda, el publicista volvió a señalar a la esposa del presidente Abelardo de la Espriella.

Después de que ‘Matador’ señaló a Pineda en un mensaje vía X en al escribir “Bueno ratita... ¿Dónde están las ayudas para la gente que quedó desamparada en el terremoto en Pereira? Te escucho pati raquítica (sic)”, el también publicista volvió a señalar a Pineda y el dinero que recibió para ayudar a los damnificados por el terremoto del lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7,4, y que dejó un balance de 305.791 familias afectadas, según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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El caricaturista Matador cuestionó el destino de las ayudas para los damnificados del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia - crédito @Matador000 / X

En esta ocasión, y al recordar con un video que compartió Pineda en la antesala de la Jornada Nacional de Oración por Colombia, que se llevó a cabo la tarde del viernes 28 de agosto en la plaza de Bolívar, en Bogotá, el caricaturista recordó cómo en Pereira, capital del departamento de Risaralda, uno de los cinco departamentos más afectados por la emergencia, además de Caldas, Chocó, Quindío y Valle del Cauca.

“Este viernes, Colombia tiene una cita con la oración. Viviremos una Jornada Nacional de Oración por Colombia. Durante todo el día, desde cada rincón del país, unámonos en oración por las víctimas y sus familias, por la sanación, la esperanza, la unidad y la reconstrucción nacional”, dijo Pineda.

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Por lo anterior, ‘Matador’ escribió: “Hay una señora en el parque Olaya de Pereira que duerme con su hijo de 16 años y su hermanita de 11 debajo de unos plásticos, ella vende dulces en una chaza y se quedó sin rancho. A ellos les va a servir mucho la jornada de oración. Más bien diga dónde está la plata”.

El caricaturista volvió a preguntarle a Ana Lucía Pineda por el destino de las donaciones que recibió su fundación - crédito @Matador000/X

Ana Lucía Pineda explicó que las donaciones recibidas tras el terremoto se destinarán a la reconstrucción de viviendas

La primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, aseguró que los recursos recibidos por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia serán destinados a la construcción de casas para familias damnificadas que perdieron sus bienes y cuentan con terrenos aptos para edificar.

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En una entrevista con La FM, Pineda detalló que la organización no utilizó las donaciones monetarias durante la primera etapa de la campaña humanitaria, denominada ‘Colombia Un Solo Corazón’. Según explicó la esposa del presidente De la Espriella, esos recursos fueron reservados para la fase de reconstrucción, que ya comenzó con alianzas con empresas constructoras.

“La decisión fue que todos los recursos que recibimos durante la campaña no fueran utilizados durante la primera fase de ayudas humanitarias, sino que los reserváramos para esta segunda fase, que es la fase de reconstrucción”, expuso la primera dama.

Además, Pineda resaltó que la fundación emitirá órdenes de compra de servicios a las constructoras vinculadas para entregar viviendas terminadas, habitables y duraderas, y añadió que la selección de las familias se realiza junto con las alcaldías de los municipios afectados.

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Las alcaldías definirán las familias priorizadas para recibir las viviendas

Pineda sostuvo que los gobiernos locales cuentan con la caracterización de las zonas afectadas y el Registro Único de Damnificados, herramientas que servirán para identificar a los potenciales beneficiarios.

La fundación priorizará a familias que lo perdieron todo durante el sismo, tienen un lote propio y cuentan con una evaluación técnica que confirme que el terreno no representa un riesgo para una nueva construcción. La intención, dijo, es comenzar con cinco familias en cada territorio.

“Trabajamos de la mano de los alcaldes. Ellos conocen su territorio y las situaciones de sus comunidades”, comentó la primera dama, y agregó que los gobiernos municipales establecerán el orden de prioridad según las necesidades de cada zona.

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La primera dama sustentó que la Fundación Colombia Luz y Sonrisas tiene, de manera inicial, tres alianzas con constructoras que ya trabajan en los territorios afectados y que han comenzado a entregar viviendas.

La campaña movilizó más de seis mil toneladas de ayuda en especie

Durante la primera fase de respuesta al terremoto, la campaña ‘Colombia Un Solo Corazón’ recibió aportes en especie de 166 empresas, según los datos expuestos durante la entrevista.

Pineda dijo que la movilización superó las seis mil toneladas de ayudas y alcanzó a cerca de 50 mil personas.

Entre los elementos distribuidos mencionó mercados, colchonetas, almohadas, kits de día, carpas y alimentos para los centros de acopio, los rescatistas, los voluntarios y las comunidades afectadas.

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La empresaria indicó que su fundación tenía pocas semanas de creada cuando ocurrió el terremoto y que decidió poner sus cuentas a disposición de los donantes nacionales e internacionales, y dejó en claro que la entidad está legalmente constituida y habilitada para recibir aportes.

Pineda aseveró que los integrantes de la fundación trabajan como voluntarios y que, hasta ahora, no reciben remuneración. “A la fecha no le he pagado a nadie y todo el mundo está prestando su servicio”, dijo.

La fundación creó una plataforma de atención emocional con más de 600 voluntarios

Además de la reconstrucción de viviendas, Pineda preció que la fundación puso en marcha la plataforma ‘Un Corazón Contigo’, destinada a brindar apoyo psicológico gratuito a personas afectadas por el terremoto.

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La plataforma ofrece cuatro consultas virtuales sin costo y cuenta con más de 600 voluntarios especialistas, y la primera dama aseguró que el servicio ya atendió más de 4.500 citas.

La iniciativa surgió, explicó Pineda, después de identificar las necesidades emocionales de personas que perdieron familiares, viviendas o medios de vida a causa del sismo. “Se enfrentaron a una situación que genera ansiedad y necesitan apoyo”, expresó.

La empresaria cordobesa afirmó que el acompañamiento en territorio no se limita a la entrega de recursos materiales. “No es solo el tema de la plata. Llegar, dar una mano, un abrazo, saber que estamos ahí para escucharlos y apoyarlos también ha sido trabajo nuestro”, sostuvo.

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Primera dama Ana Lucía Pineda dijo que la fundación rendirá cuentas sobre los recursos y sus proyectos

Más adelante en la entrevista, y cuando se le preguntó por los cuestionamientos que ha recibido, la primera dama sostuvo que no se siente intimidada por las críticas y defendió el trabajo de la fundación, y contó que la organización rendirá cuentas sobre los fondos recaudados y el destino de los recursos de la campaña.

“Mi compromiso es social y con absoluta transparencia, para mostrar cuáles son los fondos que se recogieron y qué se va a hacer”, confirmó Pineda durante la conversación con la periodista Vanessa de la Torre.

Pineda adelantó que, después de atender la emergencia causada por el terremoto, buscará retomar proyectos dirigidos a emprendedores, madres cabeza de hogar, niños y personas con discapacidad. Por ahora, insistió, la atención a las familias damnificadas es la prioridad de su gestión.