Magyar ofrece a Ucrania "todos los medios diplomáticos" para lograr un alto el fuego

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Bruselas, 16 oct (EFE).- El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, aseguró este viernes que su país está dispuesto a utilizar "todos los medios diplomáticos posibles" para contribuir a lograr un alto el fuego en Ucrania, tras mantener en Bruselas su primera reunión bilateral oficial con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La reunión llega después de que el Parlamento ucraniano aprobara el 12 de octubre una ley de educación de las minorías nacionales, que Hungría exigía para permitir la apertura de dos bloques de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la UE, que el Consejo de la UE y Kiev abrieron oficialmente al día siguiente.

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"Es un primer paso para reconstruir la confianza mutua", escribió Magyar en redes sociales al término de la reunión, celebrada en el marco de una cumbre de la Unión Europea (UE) y tras años de fricciones entre Budapest y Kiev por los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, región ucraniana fronteriza con Hungría.

Según Magyar, ambos coincidieron en que les interesa "construir una nueva base para (sus) relaciones políticas y económicas".

El jefe del Ejecutivo húngaro expresó su "plena solidaridad con Ucrania ante la brutal agresión de Rusia, que se prolonga desde hace casi cinco años", y aseguró que Hungría "está dispuesta a utilizar todos los medios diplomáticos posibles para contribuir a lograr un alto el fuego lo antes posible y asegurar una paz duradera".

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Magyar agradeció además al Parlamento ucraniano una resolución de septiembre que reconoce los crímenes cometidos contra los húngaros en esa región mediante trabajos forzados y deportaciones masivas entre 1944 y 1946.

"El presidente Zelenski y yo acordamos continuar las conversaciones a nivel ministerial, con especial atención a mejorar la situación de las minorías en ambos países", afirmó el primer ministro húngaro.

Zelenski, por su parte, valoró en declaraciones a la prensa que "es importante que nos estemos acercando, y (que) es muy importante para nuestras dos naciones, para nuestros dos pueblos".

"Agradecemos a nuestros socios que se hayan abierto los dos clústeres de negociación, y agradecemos a Hungría que también haya apoyado estos pasos", añadió. EFE