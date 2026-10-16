Ministra de Cultura Paola Holguín justificó el desmonte de 30 obras que estaban expuesta en el Museo Nacional: “Adoctrinamiento político”

El mandatario afirmó que su administración no permitirá la exaltación de personas vinculadas con organizaciones terroristas en las instalaciones institucionales y rechazó lo que calificó como apología al terrorismo - crédito X

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Al menos 30 piezas de tres salas del Museo Nacional de Colombia, en Bogotá, habrían sido retiradas de las exhibiciones permanentes por orden del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

Por medio de varias fotografías que compartió desde su cuenta de X la activista e integrantes de Colombia Diversa, Marcela Sánchez , se observa que entre los objetos desmontados había afiches, fotografías y materiales vinculados con los movimientos Lgbti, el feminismo, la Unión Patriótica (UP), la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016.

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Los espacios vacíos y las marcas en las paredes quedaron a la vista de los visitantes, que se llevaron una sorpresa al ver que no estaban algunas de las obras allí.

“En el museo nacional quitaron de la sala Hacer Sociedad todo lo LGBTI, lo relativo al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa y el Acuerdo de Paz firmado en 2016. El Verdadero borrado”, comentó Sánchez en su denuncia a través de redes sociales la tarde del jueves 15 de octubre de 2026.

Marcela Sánchez denunció el retiro de las obras de varias salas de exposición del Museo Nacional de Colombia la tarde del jueves 15 de octubre de 2026 - crédito @marcela_s_b/X

Ese mismo día, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó retirar de los espacios públicos del Gobierno las imágenes y elementos vinculados con Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del Movimiento 19 de Abril (M-19), al considerar que representan una apología del terrorismo incompatible con los principios de legalidad, libertad, institucionalidad y democracia que atribuyó a su administración.

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La instrucción fue dirigida a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Paola Holguín, durante una visita a la sede de la cartera.

El mandatario sostuvo que quienes estuvieron vinculados con organizaciones armadas no deben ser presentados en instituciones estatales como figuras históricas de la nación.

“Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. Le he dado instrucciones a la señora ministra para que toda esa oda al terrorismo en la que aparece Pizarro y demás terroristas sea desaparecido de los lugares públicos”, declaró De la Espriella.

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El presidente explicó su "contrarrevolución cultural" que buscará el restablecimiento de los valores fundacionales de la sociedad - crédito @PaolaHolguin/X

El jefe de Estado afirmó que las representaciones institucionales de Pizarro pueden interpretarse como una exaltación de integrantes de organizaciones terroristas.

Por lo anterior, el mandatario agregó: “No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo. En este gobierno se acabó”.

La respuesta oficial por parte de la ministra de Cultura Paola Holguín

Debido a las publicaciones en redes sociales que han salido a cuestionar la decisión por parte de la cartera, la ministra Holguín se refirió la mañana del viernes 16 de octubre a la decisión en el Museo Nacional, y sustentó los motivos que llevaron a que se retiraran las obras en un lugar que, como ella misma explicó, refleja “el alma de la Nación”.

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“El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura. Su vocación institucional NO consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental”, expuso en su respuesta la funcionaria del Gobierno De la Espriella.

La ministra Holguín respondió a la denuncia que circuló en redes sociales, y afirmó que no permitirá que el Museo Nacional sea un lugar para hacer "adoctrinamiento político" - crédito @PaolaHolguin/X

En la misma línea del jefe de Estado, Holguín reiteró que “el Museo Nacional NO puede ser un espacio de apología al delito o revictimización”, y destacó que este lugar “tiene que observar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.

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Otro de los argumentos que presentó la ministra de Cultura es que “el Museo Nacional es un espacio para todos los colombianos, que debe velar, entre otros, por los derechos fundamentales de los niños, que son prevalentes de acuerdo al artículo 44 de la Constitución, y, por tanto, debe protegerlos del acceso a material sensible”.

Al final, Holguín resaltó que “la museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio, están siendo evaluados y rediseñados para cumplir la misión de salvaguardar, investigar, conservar y difundir el patrimonio cultural, histórico y artístico de la Nación, sirviendo como espacios para la memoria, la identidad y la transformación social”.

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Según fuentes del Museo consultadas por La Silla Vacía bajo reserva de identidad, la instrucción fue ejecutada por el secretario general del Ministerio, Julián Sterling, quien habría acudido al edificio junto con la directora encargada de la institución, Katia González.

Las mismas fuentes sostuvieron que ambos seleccionaron las piezas que saldrían de exhibición.

Dos de las obras retiradas tienen las imágenes de Carlos Pizarro y Bernanrdo Jaramillo Ossa - crédito @ABarriosBernal/X

La sala ‘Hacer sociedad’ concentraba las piezas sobre movimientos sociales

La mayor parte de los elementos retirados estaba en la sala ‘Hacer sociedad’, ubicada en el segundo piso del Museo.

Su guion curatorial fue revisado en 2019, durante el gobierno de Iván Duque, mediante un proceso en el que participaron cuatro comités curatoriales.

La muestra propone un recorrido por procesos de organización, convivencia, resistencia y reivindicación social y política en Colombia. De acuerdo con dos personas que trabajan en el Museo y hablaron con el medio, las modificaciones a esa museografía deben ser analizadas por instancias curatoriales.

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De ese espacio habrían salido al menos diez objetos relacionados con la historia Lgbti y los movimientos feministas. Entre ellos estaban la bandera del orgullo que perteneció a la activista Elizabeth Castillo, una campaña de la marcha Lgbt de 2006, un impreso de la Fundación Sí Mujer sobre derechos reproductivos y una fotografía de Humberto Rincón Perfetti de una movilización por la ciudadanía plena LGBT.

También fue retirada una edición de La Ventana Gay, publicación vinculada a Manuel Antonio Velandia y León Zuleta, activista asesinado en 1993.

Además de la sala 'Hacers sociedad', también se removieron obras de la sala 'Memoria y Nación' - crédito @marcela_s_b/X

Retiraron afiches de Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro: también objetos sobre la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz

En otro sector de ‘Hacer sociedad’ ya no estaba el afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica, asesinado en Bogotá el 22 de marzo de 1990.

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De la misma zona también fue desmontado un afiche de Carlos Pizarro Leongómez, excomandante del M-19 y candidato presidencial asesinado el 26 de abril de 1990. La lista incluye un brazalete de la Alianza Democrática M-19 y otros objetos asociados con la violencia política de las décadas de 1980 y 1990.

Una pared dedicada al período comprendido entre la Constitución de 1991 y el proceso de paz de 2016 fue vaciada casi por completo, según el reporte. Allí estaba el balígrafo, la pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo entre el Estado y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Otro de los elementos que se habría sido retirado fue el tarjetón de la Séptima Papeleta, movimiento ciudadano que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

La intervención alcanzó además la sala ‘Memoria y Nación’, ubicada frente a “Hacer sociedad”. De allí fueron desmontadas la mayoría de las imágenes del muro de la diversidad, una instalación dedicada a la representación cultural, social y política del país.