Sony incumple su promesa de tres actualizaciones de sistema operativo: no actualizará a Android 17 el Xperia 10 VI

Sony ha compartido que, a pesar de haber prometido tres actualizaciones de sistema operativo Android para el 'smartphone' Xperia 10 VI, no podrá actualizar el dispositivo a Android 17, por no ofrecer una experiencia adecuada debido a sus limitaciones técnicas.
La compañía japonesa lanzó su 'smartphone' Xperia 10 VI en mayo de 2024 y, en ese momento, indicó que ofrecería tres actualizaciones de sistema operativo Android. Así, se puso a disposición de los usuarios con Android 14 y, tras dos años en el mercado, la tecnológica debía actualizarlo a la última versión de sistema operativo Android 17 este año 2026.
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Sin embargo, Sony ha compartido ahora que, a pesar de su promesa, tras una evaluación detallada han determinado que no llevarán a cabo esta última actualización de sistema operativo a Android 17, como han anunciado en un comunicado en su página de soporte.
Concretamente, la firma ha explicado que esta decisión se debe a las limitaciones de la configuración de almacenamiento del Xperia 10 VI, que impiden una experiencia de actualización "adecuada". "Hemos decidido no ofrecer esta actualización. Reconocemos que esto no cumple con nuestro anuncio original y lamentamos este cambio", ha indicado Sony.
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No obstante, la firma ha subrayado que su compromiso con las actualizaciones de seguridad "se mantiene inalterable". Por tanto, ha asegurado que seguirá proporcionando protección para estos dispositivos durante cuatro años a partir de la fecha de lanzamiento del producto.
Además, Sony también ha aclarado que esta incapacidad de actualizar el dispositivo a la última versión de sistema operativo de Android, se debe a las especificaciones técnicas concretas del Xperia 10 VI, por lo que "no afectará a otros modelos de Xperia", ha concluido.
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Con todo, la tecnológica ha pedido disculpas por cualquier inconveniente que pueda ocasionar a los usuarios con este 'smartphone'.