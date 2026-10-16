El huracán Trudy alcanza categoría 3 y amenaza con intensificarse frente al Pacífico mexicano

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- El huracán Trudy se intensificó este viernes a categoría 3 frente a las costas del Pacífico mexicano, donde amenaza con seguir ganando fuerza y provocar lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de hasta cinco metros en varios estados del sur y oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), precisó que Trudy alcanzó la categoría 3 a las 00.00 hora local (06.00 GMT) y que, a las 06.30 (12.30 GMT), su centro se ubicaba a 385 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 380 kilómetros al sur de Lázaro Cárdenas, en Michoacán.

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El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de hasta 240 kilómetros por hora y se desplaza hacia el noroeste a nueve kilómetros por hora.

Según el pronóstico oficial, el fenómeno continuará intensificándose rápidamente durante las próximas horas.

La circulación del huracán ocasionará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en distintas regiones de Guerrero y Oaxaca, así como precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Michoacán.

También se prevén vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora, en las costas de Guerrero, mientras que en Michoacán y Oaxaca las rachas podrían alcanzar los 70 kilómetros po hora.

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El SMN advirtió además de oleaje de entre cuatro y cinco metros de altura en los litorales de Guerrero y Michoacán, y de tres a cuatro metros en Oaxaca.

Ante estas condiciones, las autoridades mexicanas, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen una zona de vigilancia por efectos de viento de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Asimismo, modificaron la zona de prevención por vientos de tormenta tropical, que se extiende desde Zihuatanejo, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima.

El organismo alertó de que las precipitaciones podrían provocar deslaves, crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que pidió a la población atender los avisos meteorológicos y las recomendaciones de Protección Civil.

Por otra parte, el SMN informó que la tormenta tropical Simón se encuentra a unos 360 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 310 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El sistema presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros por hora y avanza hacia el noroeste a 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, Simón no genera por el momento efectos en territorio mexicano.