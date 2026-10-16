James Blunt lanza nuevo disco, Airplane Mode: "Los políticos actuales pasan gran parte del tiempo intentando dividirnos"

16/10/2026 James Blunt presenta su nuevo disco 'Airplane Mode'. ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID JEFF HAHN

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El cantautor británico James Blunt ha lanzado nuevo disco, Airplane Mode (Warner Music), el próximo 6 de noviembre y afirma que los políticos actuales no están "necesariamente comprometidos" en resolver los problemas sociales y dedican gran parte de su tiempo a "dividir" a la población para ejercer "control" sobre ella.

"Nuestros políticos actuales no están necesariamente comprometidos en intentar solucionar esos problemas. En lugar de eso, pasan gran parte del tiempo intentando dividirnos y separarnos para poder controlarnos de alguna manera o aprovecharse de esas diferencias", ha declarado Blunt en una entrevista concedida a Europa Press.

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Preguntado por la crisis de la vivienda, el desahucio de Maricarmen y la acampada de la Puerta del Sol, Blunt ha asegurado que está al tanto de "los temas políticos en España, y en el Reino Unido", donde "también" lidian con "muchísimos problemas" y ha apelado a la unión entre todos, especialmente, "de la juventud" para buscar soluciones a estos problemas y evitar la "polarización" promovida por las redes sociales y la política.

"Creo que lo más importante hoy en día es que la juventud se una en lugar de dejarse distanciar. Que la gente se dé cuenta de que no deberías ser de izquierdas ni de derechas, sino simplemente entender a ambas partes y encontrarse en el centro, porque solo juntos podemos coexistir. Solo juntos se pueden resolver de verdad los problemas pensando en todos. Solo juntos podemos tener sociedades pacíficas", ha defendido.

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En relación con los conflictos bélicos internacionales en Europa del Este y Oriente Medio, Blunt, exmilitar británico, que combatió en la guerra de Kosovo, ha atribuido la escalada de violencia a los "egos" de los líderes políticos que buscan anexar territorios o dejar un legado histórico.

"Lo que provoca estas guerras son los políticos y sus egos. Un político ruso con un ego, que quiere ganar territorio, dejar un legado. Lo mismo en Oriente Medio: los egos de los políticos. Y quienes sufren por ello son siempre los civiles: hombres, mujeres y niños que van a perder sus vidas, sus tierras y su sustento. Para mí es el mismo patrón que repetimos una y otra vez y del que no aprendemos. Es profundamente triste presenciarlo. La humanidad vuelve a encontrarse en un momento aterrador", ha apuntado.

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Frente a esta coyuntura global, el compositor ha resaltado el papel de la música como un espacio de encuentro donde vivir una "emoción compartida" en contraposición con el discurso político de la diferencia. Según ha explicado, la música le permite transmitir sus emociones personales y conectar con personas de diversa procedencia, etnia, religión u orientación sexual.

"Mientras los políticos pueden decirte que eres diferente y que deberías temer a los demás, yo miro a mi público y pienso: 'No, solo veo similitudes. Solo veo lo que nos une'. Me siento muy feliz de estar en este trabajo y no en el mundo destructivo de la política", ha remarcado.

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Asimismo, Blunt ha afirmado que la música es su "terapia" y el espacio donde procesa sus sentimientos y vivencias personales. El artista ha reflexionado sobre la canción 'Circles', que aborda el paso del tiempo, la tendencia de las personas a repetir errores en el trabajo o en las relaciones y la importancia de vivir el momento presente, señalando que compone sus temas para sí mismo con la esperanza de que el público pueda identificarse con ellos.

Respecto a su trayectoria profesional tras el éxito internacional de 'You're Beautiful', el compositor ha asegurado que nunca pensó en retirarse tras alcanzar el 'número uno'.

Además, ha recordado sus inicios con el álbum 'Back to Bedlam' explicando que la "negatividad" que sufrió en el Reino Unido le llevó a un "lugar solitario", motivo por el cual se mudó a España. En Ibiza, donde tiene una segunda residencia, escribió 'All the Lost Souls', un trabajo que considera "el más logrado musicalmente" de toda su carrera.

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En relación con su etapa artística actual, el cantante ha destacado que se siente en un momento "maravilloso" y que cuenta con el respaldo total de su discográfica, que le ha concedido plena "libertad" creativa. Blunt ha asegurado que este contexto le ha permitido volver a escribir canciones de forma "libre", reflejando "la madurez y las responsabilidades propias" de la edad adulta mientras continúa realizando giras internacionales en grandes recintos. "Me hace sentir muy, muy afortunado", ha zanjado.

El disco 'Airplane Mode' incluirá canciones como 'Circles', 'Tastes Like Summer', 'Weight Of It All', 'Oh Daisy', 'Hey, People', 'In Your Blood' o 'Modern Love'.