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Glade® revela su pequeño secreto: una experiencia que transforma los espacios a través del aroma

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026

· Glade® presenta Concentrado Multiusos, una nueva propuesta que invita a transformar la atmósfera en diferentes momentos de nuestro día a día con distintos aromas.

· Casa de los Pequeños Secretos Glade abrirá sus puertas al público el 16 y 17 de octubre, de 11:00 a 17:00 horas, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Todos tenemos un pequeño secreto para hacer que nuestros espacios se sientan especiales. Puede ser una canción, un objeto favorito o ese aroma que nos transporta a un recuerdo y transforma la manera en que percibimos un lugar. Bajo esta premisa, Glade® reveló su secreto mejor guardado con Casa de los Pequeños Secretos Glade, una experiencia inmersiva y sensorial que invita a descubrir el poder de las fragancias y las diferentes maneras de incorporarlas a la vida cotidiana.

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Como parte de esta experiencia, la marca presentó Glade® Concentrado Multiusos, una nueva propuesta diseñada para acompañar distintos momentos y espacios del hogar, demostrando que un pequeño detalle puede hacer una gran diferencia en la atmósfera que nos rodea.

Con una fórmula que incorpora fragancias con aceites esenciales, Glade® Concentrado Multiusos ofrece una forma sencilla y versátil de personalizar la experiencia diaria sin importar cuál sea la situación. Gracias a su formato concentrado, unas cuantas gotas pueden utilizarse de diferentes maneras, desde perfumar pisos y superficies hasta incorporar fragancia en pequeños rincones, convirtiendo el aroma en parte de la rutina diaria, permitiendo crear el ambiente adecuado a lo que necesitemos.

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Disponible en cuatro fragancias: Lavanda, Eucalipto, Rosas y Algodón, esta nueva propuesta invita a explorar distintas sensaciones a través de los aromas. Desde el aroma relajante de la lavanda y las notas refrescantes del eucalipto hasta el carácter floral de la rosa y la frescura familiar del algodón, cada fragancia ofrece una oportunidad para crear una atmósfera diferente.

Una casa llena de secretos por descubrir

Para celebrar este lanzamiento, Glade® transformó una casa en el corazón de la colonia Condesa en un recorrido interactivo en el que cada habitación esconde un pequeño secreto relacionado con el aroma.

A través de diversos espacios inmersivos, los invitados tuvieron la oportunidad de explorar los distintos usos de Glade® Concentrado Multiusos; cada estancia revelaba un secreto aromático diferente. Desde descubrir formas sencillas de incorporar fragancias a la rutina diaria: como añadir unas gotas al agua para aromatizar los suelos o utilizar el producto en diversas superficies, hasta explorar las emociones y sensaciones asociadas a distintos aromas, la experiencia invitó a los visitantes a interactuar con las fragancias de maneras inesperadas. La casa también contaba con instalaciones visualmente atractivas, ideales para tomar fotografías, así como con una experiencia olfativa personalizada en «Mundo Glade», animando a los asistentes a descubrir cómo pequeños rituales aromáticos pueden transformar la forma en que perciben su entorno.

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La experiencia también contó con la participación de Ana Paula Domínguez, fundadora y CEO del Instituto Mexicano de Yoga, quien compartió su conocimiento sobre la conexión entre los aromas, las emociones y el bienestar. A través de una sesión especial de meditación y sound healing, los asistentes fueron invitados a explorar esta relación desde una perspectiva sensorial.

Casa de los Pequeños Secretos Glade abrirá sus puertas al público general los días 16 y 17 de octubre, invitando a todos a vivir esta experiencia y descubrir los secretos que se esconden detrás de cada aroma.

La experiencia estará disponible en Casa Grande, ubicada en Fernando Montes de Oca 126, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, en un horario de 11:00 a 17:00 horas, durante ambos días.

Los visitantes podrán recorrer los diferentes espacios de la casa, interactuar con las experiencias sensoriales y conocer de cerca la versatilidad de Glade® Concentrado Multiusos.

Porque a veces, el verdadero secreto para transformar un espacio no está en lo que vemos, sino en esos pequeños detalles que nos hacen sentir algo diferente.

Glade® Concentrado Multiusos es un pequeño secreto que puede marcar una gran diferencia a la hora de transformar el ambiente de tu hogar y llevar fragancia a los momentos cotidianos.

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FUENTE Glade - SCJ