Gaetz, excandidato de Trump a fiscal, acusado de tráfico de mujeres cuando estaba en la Cámara de Representantes

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Dos mujeres han demandado a los excongresistas republicanos de Florida Chris Dorworth y Matt Gaetz, quien fuera nominado por Trump en 2024 para ser fiscal general de Estados Unidos, como presuntos participantes de una red de tráfico sexual que se aprovechaba de mujeres jóvenes "económicamente vulnerables".

"Eran hombres de poder, riqueza y privilegios que utilizaron sus posiciones no para proteger a los vulnerables, sino para aprovecharse de ellos", reza la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, y que denuncia "el reclutamiento y la explotación sexual de 'Jane Doe 1' y 'Jane Doe 2' durante el periodo comprendido entre 2017 y enero de 2019", ocultando la identidad de las demandantes con el tradicional nombre empleado en Estados Unidos para este propósito.

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La denuncia, que señala también al exrecaudador de impuestos Joel Greenberg --quien cumple actualmente una condena de once años de prisión por seis cargos, entre ellos el de tráfico sexual de una menor--, asegura que "Gaetz y Greenberg coordinaron el reclutamiento, los pagos, el suministro de drogas y los viajes con el fin de obtener actos sexuales comerciales de mujeres jóvenes", mientras que "Dorworth participó en estos hechos a sabiendas". Además, apunta que las entidades Greenberg Dental y AWG, ambas ligadas a Greenberg, "proporcionaron el dinero que financió estos actos ilícitos".

Según el texto, entre el verano de 2017 y diciembre de 2019, Gaetz y Greenberg "coordinaron el reclutamiento, los pagos, el suministro de drogas y los viajes para obtener actos sexuales comerciales" de las denunciantes y otras víctimas.

Esto incluía la organización de viajes a Venice Beach, Miami, Las Vegas, los Cayos de Florida, Bahamas y la ciudad de Nueva York, los cuales "llevaron a 'Jane Doe 1' y 'Jane Doe 2' a lugares en los que nunca habían estado y a habitaciones con hombres a quienes, de otro modo, jamás habrían conocido". "Todo lo que facilitó este acceso, desde los vuelos hasta las habitaciones de hotel, fue pagado por hombres, incluidos los demandados, quienes esperaban sexo a cambio", agrega.

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Según lo planteado en el documento judicial, Gaetz y Greenberg prometían ayudar a las mujeres con sus finanzas, incluyendo el alquiler o la matrícula universitaria, pero que a menudo no les pagaban la totalidad del importe. "Cuando la red captó a Jane Doe 1, ella no tenía ahorros significativos ni ingresos estables", señalan las demandantes, que denuncian que "la red se aprovechó de esa necesidad" y "le hicieron creer que podían resolver sus problemas financieros siempre y cuando ella siguiera realizando actos sexuales para ellos y sus asociados".

Las mujeres en cuestión advierten que tenían 20 y 22 años cuando conocieron a Gaetz, de 35 años en aquel momento y quien, según la demanda, "era miembro en ejercicio del Congreso y se presentaba como uno de los confidentes más cercanos y partidarios más leales del presidente Donald Trump". Los demandados, remarca el documento, "se valieron de esta considerable diferencia de edad entre ellos y las Jane Doe, quienes se habían graduado recientemente de la escuela secundaria, para garantizar su silencio".

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Gaetz renunció a la Cámara de Representantes en 2024 tras ser propuesto por el presidente Donald Trump para ocupar el cargo de fiscal general, pero terminó retirando su candidatura en medio del escrutinio generado por una investigación ética sobre otras acusaciones, según las cuales habría pagado a una estudiante de secundaria de 17 años a cambio de sexo y habría consumido drogas ilícitas, como cocaína y éxtasis.

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes concluyó que existían pruebas sustanciales de que Gaetz había incurrido en conductas indebidas, incluida la obstrucción de la investigación del Congreso sobre sus acciones, aunque, en 2023, el Departamento de Justicia decidió no presentar cargos contra el excongresista en el marco de su investigación sobre tráfico sexual.

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