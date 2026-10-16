El riesgo país subió, pero los bonos argentinos no fueron los responsables: el factor externo que impulsó al índice

La mejora de los bonos estadounidenses condicionó al riesgo país argentino.

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El riesgo país aumentó por causas ajenas a la Argentina. Los títulos locales tuvieron cotizaciones equilibradas y aumentos en los de largo plazo. Pero los bonos del Tesoro de Estados Unidos, la referencia para calcular el indicador, subieron abruptamente y su rendimiento se derrumbó a 5,07%, después de haber cotizado a 5,40% el 7 de octubre.

Esto implica que el número con que se compara el rendimiento argentino quedó más elevado que antes. A la tasa de rendimiento de un bono local a 10 años hay que restarle 5,07% en vez de 5,4 por ciento. Es decir hay 33 puntos básicos que juegan en contra de la Argentina.

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Por eso, ayer el riesgo argentino subió 11 unidades, un 1,4%, hasta los 622 puntos básicos. Ese aumento, sin embargo, fue menor que la caída de 18 puntos básicos que registró el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En otras palabras, los títulos estadounidenses subieron más que los argentinos.

Los bonos soberanos de Estados Unidos, Europa y Japón se beneficiaron de una salida de fondos desde las acciones vinculadas con la inteligencia artificial, un sector que empezó a generar dudas entre los inversores. El temor a una eventual burbuja quedó reflejado en Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: sus acciones cayeron 2%, pese a que la empresa presentó un balance con ganancias récord y por encima de las estimaciones de los analistas.

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La desconfianza se extendió durante dos ruedas consecutivas y afectó al Nasdaq, índice que concentra a las compañías tecnológicas. El miércoles cayó 1,77% y ayer cerró prácticamente sin cambios, luego de que algunos papeles recortaran pérdidas sobre el final de la sesión.

Otro dato relevante fue la caída de las tecnológicas del S&P 500. Aun así, el índice logró subir 0,33%, sostenido por el desempeño de los sectores de salud y materiales.

La otra señal negativa llegó desde los precios mayoristas, que en septiembre aumentaron 1,3% mensual. El dato reforzó las expectativas de una suba de las tasas de referencia en la próxima reunión de la Reserva Federal, prevista para el 28 de octubre.

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La cautela frente a las acciones vinculadas con la inteligencia artificial y la expectativa de tasas más altas favorecieron la recuperación de los bonos soberanos.

Estos factores influyeron en la reacción de los bonos japoneses que ya dejaron de rendir más de 3 por cinto. También benefició a los títulos alemanes y en particular a los franceses, los más débiles de Europa. Los bonos volvieron a ser refugio ante la incertidumbre que provocan las deudas de las empresas de IA. El oro, que comenzó a reaccionar, también es una muestra del renacer los activos de refugio.

La cotización del oro se mantiene por encima de los USD 4.100 por onza.

En tanto, en el Mercado Libre de Cambios (MLC) el dólar se adecuaba a la baja que tuvo la divisa en el mundo. Se operaron USD 507 millones y el Banco Central compró USD 182 millones. El dólar mayorista se mantuvo en 1.513 pesos.

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Según la consultora F2 que dirige Andrés Reschini, “el acumulado en el mes es de USD 914,5 millones con una notable aceleración en lo que va de esta semana. Otra noticia que puede apuntalar el precio de los bonos, aunque no elimina el riesgo político ni las altas tasas globales”.

En el mercado financiero, el MEP bajó $2,73 (-0,3%) a $1.532 y el contado con liquidación (CCL) se mantuvo sin cambios en 1.614 pesos. el “blue” retrocedió $5 (-0,30%) a 1.545 pesos.

Los depósitos a plazo fijo en pesos siguen creciendo por encima de la inflación. En dos meses subieron más de 8%. Grit Capital Group señala que “los fondos de Money Market registraron rescates por $337 mil millones en octubre. Parte de esos pesos están regresando a los bancos”. Las tasas de las Lecap llegan a 1,92% en enero y a partir de abril suben a 2,02% efectivo mensual.

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Sebastían Di Nucci, gerente de los fondos de inversión del Banco Ciudad, se enfocó en el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y señaló que “las empresas no tienen como objetivo maximizar retornos asumiendo riesgos, sino preservar la capacidad de cobertura de las futuras obligaciones laborales dentro de sus pasivos”.

“Por eso, la estrategia de Banco Ciudad busca generar rendimientos superiores a la inflación con niveles acotados de volatilidad, priorizando la estabilidad y la preservación del valor real de los aportes. De esta manera, las empresas pueden administrar sus contingencias indemnizatorias con mayor previsibilidad y menor exposición a los cambios de mercado”, sumó.

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Es que lo que está sucediendo en el escenario internacional ha puesto a los inversores en una posición de “wait and see” (esperar y ver, en castellano) donde no se quieren asumir riesgos. En la volatilidad, cada día es absolutamente distinto del anterior.

El Merval de las acciones líderes tuvo un alza de 0,8% en pesos y en dólares. Los papeles más beneficiados fueron los bancos, los perdedores del día anterior, porque este escenario puede ser más benévolo con los bonos y, si suben de precio, mejoran los balances bancarios. Banco Supervielle sobresalió con un alza de 5%, seguido de BBVA con 3,3 por ciento. Grupo Galicia sumó 2,6 por ciento. Ternium aportó 3,6% al índice.

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El otro dato del día fue la capacidad instalada de la industria que aumentó 0,3 puntos a 58,5 por ciento. Según Tomás Amerio, economista en la Fundación Libertad y Progreso “el dato de agosto importa menos por la caída frente a los 59,6% de un año atrás que por lo que muestra el acumulado”.

“Entre enero y agosto la utilización promedió 57,8%, exactamente lo mismo que en 2025, aunque la producción manufacturera acumula una caída de 2,7%. Que el uso no empeore con menos producción sugiere que la capacidad instalada también se está achicando, por cierres de líneas o de plantas, y que el ajuste se hace por el lado de la oferta”, añadió Amerio.

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Anoche, el mercado overnite, seguía castigando a las tecnológicas. El Nasdaq operaba 0,30% abajo, mientras el S&P 500 estaba neutral y el Dow Jones subía 0,10 por ciento. El oro aumentaba 0,16% contra el dólar neutro. El petróleo retrocedía 0,50% y el Brent estaba en USD 105,40 tras la noticia de que Estados Unidos reconsideraba las sanciones a los buques cisterna para bajar los costos del petróleo. La contrapartida está en que Irán, al mismo tiempo, atacaba a barcos que atravesaban el Estrecho de Ormuz y continuaban los ataques de los Hutíes a Arabia Saudita.

Con este nuevo escenario, los bonos argentinos pueden tener una buena rueda.