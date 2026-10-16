Trudy es huracán categoría 2 y provoca lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Michoacán

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Ciudad de México, 15 oct (EFE).- El ciclón Trudy subió este jueves a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas del Pacífico mexicano, donde provoca lluvias intensas en los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su reporte más reciente, el SMN indicó que a las 21:00 hora local (03:00 GMT del viernes), el centro de Trudy se localizó a 375 kilómetros (km) al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 405 km al sur de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Además, registra vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h y se desplazamiento hacia el nor-noroeste de 11 km/h.

"Se prevé que el sistema siga intensificándose rápidamente", apuntó el organismo.

También explicó que su circulación originará lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en Guerrero (oeste, sur y este) y Oaxaca (noreste, este y suroeste), y muy fuertes (50 a 75 mm) en Michoacán (oeste, este, centro y sur)

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Así como vientos sostenidos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros (m) de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Debido a ello, el SMN dijo que se modifica la zona de vigilancia por los efectos de viento del huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y se mantiene la zona de prevención por los efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

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Por otra parte, el organismo apuntó que la tormenta tropical Simón se localiza aproximadamente a 310 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 405 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El meteoro registra vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se mueve hacia el noroeste a 4 km/h y por el momento no genera efectos en el territorio mexicano.

El paso del ciclón Rachel en Baja California (noroeste de México) dejó ocho personas fallecidas, entre ellos, cuatro menores de edad, informaron el miércoles autoridades. Las muertes ocurrieron en el municipio de Ensenada, el más afectado por el paso de Rachel.

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Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores. EFE