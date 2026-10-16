El ultra Renan Santos, cuarto más votado en la primera vuelta presidencial, evita apoyar a Lula o Bolsonaro

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El candidato electoral a la Presidencia de Brasil del Partido Misión, el ultraderechista Renan Santos, cuarto más votado en la primera vuelta, ha vuelto a rechazar este jueves dar su apoyo a ninguno de los dos candidatos clasificados para la segunda vuelta, el ultraconservador Flávio Bolsonaro, que logró el 47,03% de los votos, y el izquierdista y actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanzó el 45,16%.

"No voy a votar. La última vez, animé a la gente a emitir un voto nulo. Esta vez, simplemente digo: voten por quien quieran", ha manifestado Santos, en una entrevista con la cadena brasileña UOL. El candidato del Partido Misión, quien recibió en la primera vuelta 2.675.887 votos (un 2,24% del total), es el único de los tres derrotados con más del 2% de los sufragios que no ha declarado su apoyo a Bolsonaro o, para el caso, a ninguno de los dos presidenciables.

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De todos modos, sí ha argumentado que, en términos de "acumulación de poder" y de riesgos institucionales, "el peligro es mayor con Flávio", lo que, ha considerado, "es el argumento más sólido que tiene el bando del PT", el Partido de los Trabajadores del actual jefe del Palacio del Planalto. "Si Lula gana las elecciones, simplemente no tiene el poder necesario para aprobar una PEC (propuesta de enmienda constitucional) ni para sacar adelante nada significativo", ha proseguido.

Santos ha defendido su postura, diferencial con respecto al resto de derrotados en la primera ronda electoral, esgrimiendo la a responsabilidad que conlleva liderar un partido y preservar el desarrollo de un "bando" político propio y diferenciado. "No quiero dar a entender a las personas que nos siguen, que han demostrado un gran compromiso con la construcción de algo nuevo, que me estoy vinculando a otro proyecto, aunque en realidad no sea así", ha planteado.

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