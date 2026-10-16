Bolsa de Indonesia se desploma un 8 % en la apertura, ante el riesgo de exclusión de MSCI

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Yakarta, 16 oct (EFE).- La Bolsa de Indonesia, el indicador compuesto JKSE de Yakarta, se desplomó más de un 8 % a la apertura de la sesión de este viernes, arrastrado por la preocupación de los inversores ante la posibilidad de que el proveedor global de índices MSCI excluya al país de sus índices bursátiles, entre las dudas sobre la transparencia de su mercado financiero.

Al inicio de las negociaciones, el indicador perdía 469,86 puntos, o un 8,01 %, hasta los 5.393,92 enteros, lo que obligó a suspender temporalmente la negociación bursátil al activarse el mecanismo automático de interrupción de las operaciones hasta las 9:28 hora local (2:28 GMT).

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Diez minutos tras la reapertura, el JKSE bajaba 623,63 puntos o un 10,64 %, lo que pronunció aún más la caída.

La reacción de los inversores se produjo después de que en la víspera MSCI anunciara que estudia rebajar la clasificación de Indonesia de mercado emergente a mercado independiente, una medida que, de materializarse, supondría que las acciones indonesias dejarían de formar parte de los índices elaborados por este proveedor global, utilizados como referencia por numerosos fondos de inversión.

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En junio, MSCI había abierto una consulta sobre la posibilidad de rebajar a Indonesia de mercado emergente a mercado frontera, una bolsa de valores de un país cuya economía y mercado financiero están menos desarrollados, un cambio que ya había suscitado preocupación por sus posibles consecuencias para los flujos de inversión extranjera.

Sin embargo, la opción de pasar a la categoría de mercado independiente supone una medida más drástica, al implicar la exclusión de los valores indonesios de sus índices.

En respuesta al anuncio, la Bolsa de Indonesia (IDX) afirmó este viernes que, junto con la Autoridad de Servicios Financieros (OJK), ha adoptado diversas medidas para mejorar la transparencia, la integridad y la calidad del mercado de capitales del país.

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En un comunicado, la entidad aseguró que estas reformas han recibido una respuesta positiva de inversores internacionales y proveedores globales de índices, y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la credibilidad y la competitividad del mercado indonesio.

La IDX señaló que respeta la independencia de MSCI a la hora de evaluar los mercados conforme a su propia metodología, aunque solicitará aclaraciones sobre los criterios y fundamentos de la evaluación anunciada.

Así mismo, subrayó que el proceso continúa abierto y que se podrán presentar observaciones hasta el 30 de abril de 2027, por lo que todavía no existe una decisión definitiva sobre la clasificación del país. EEE

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