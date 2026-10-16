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Cuatro policías son condenados en Escocia en solo cinco meses por violaciones

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Londres, 16 oct (EFE).- Cuatro policías o expolicías han sido condenados en los pasados cinco meses por delitos de violaciones sexuales, el último de ellos sentenciado este viernes a doce años de cárcel por haber violado a dos mujeres.

Un tribunal de Glasgow encontró este viernes a Campbell Petrie, de 50 años, culpable de violar y agredir a dos mujeres entre 2006 y 2022 y de causarles "un daño psicológico profundo y duradero" por esos delitos que él siempre negó.

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Petrie fue suspendido de sus funciones en 2023, pero no abandonó el cuerpo hasta 2025.

El caso de Petrie se suma a otros tres similares en los pasados cinco meses solo en Escocia, en los que han estado envueltos agentes o exagentes de policía. De ellos, el más notorio fue el de Alan Greer, que se suicidó días después de que sus compañeros policías hicieran una redada en su casa, donde encontraron posteriormente material que lo relacionaba al menos con quince mujeres víctimas suyas, delitos cometidos durante años.

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En julio, un excomisario fue condenado a otros diez años por violar a dos mujeres y abusar de una más, mientras que ayer otro agente fue hallado culpable de violar a una adolescente y a una mujer adulta, y espera su sentencia el próximo diciembre. EFE

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