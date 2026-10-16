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ENZU LLEGA A REFORMA CON UNA PROPUESTA QUE CONECTA JAPÓN, LONDRES Y CIUDAD DE MÉXICO

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026

· El nuevo restaurante, ubicado dentro del hotel HYDE Mexico City, que forma parte de la apuesta inmobiliaria de Corporativo Kosmos.

Encabezado por el chef Jake Im, el nuevo restaurante combina producto japonés y pesca local, una barra de omakase para 14 personas, coctelería de inspiración asiática y una propuesta gastronómica diseñada para compartir.

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CIUDAD DE MÉXICO, 16 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Paseo de la Reforma suma una nueva propuesta gastronómica con la llegada de Enzu, restaurante de cocina japonesa contemporánea que combina producto japonés, pesca e ingredientes locales y sutiles acentos mexicanos.

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Al frente de la cocina se encuentra el chef Jake Im, quien durante los últimos dos años trabajó junto a Tetsuya Wakuda, reconocido chef japonés-australiano, galardonado con estrellas Michelin. Anteriormente, Im estuvo al frente de Chet's, el restaurante de The Hoxton en Shepherd's Bush, Londres. Esa experiencia se refleja ahora en una cocina que respeta los fundamentos japoneses y construye una identidad propia para Ciudad de México.

Buena parte de los elementos de la propuesta son elaborados en casa por el chef y su equipo, desde la maduración en seco del pescado y el furikake hasta salsas de soya, chile y ponzu, colocando al producto y la técnica en el centro de la experiencia.Cocina japonesa con identidad local.

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Uno de los espacios centrales de Enzu es su barra de omakase para 14 personas, con una selección que evoluciona de acuerdo con la temporada y la disponibilidad de ingredientes. Los pescados son protagonistas, combinando productos provenientes de Japón con pesca local para sushi, sashimi y makis.

El encuentro entre Japón y México aparece de manera sutil en preparaciones como el yuzu kosho con chile serrano, además de platos como el Sashimi Moriwase y el Maki Double Double.

El nombre Enzu hace referencia a la idea de un círculo infinito, símbolo de continuidad, equilibrio y fluidez. El concepto se traslada a una experiencia en la que cocina, servicio, diseño y convivencia forman parte de un mismo recorrido.

La propuesta se extiende a una terraza cubierta al interior del nuevo hotel SO/ Mexico City Reforma, donde Enzu ofrecerá un menú especial de comida pensado para quienes trabajan en las oficinas de Reforma y sus alrededores. Servido en 45 minutos o menos, incluye ensalada, selección de sushi, un plato principal y postre. El servicio de comida estará disponible de 13:00 a 16:00 horas, mientras que la cena comenzará a partir de las 18:00 horas.

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El bar como parte de la experiencia

La experiencia continúa en el bar, que reúne una selección de sakes, whiskies japoneses de disponibilidad limitada y una carta de coctelería inspirada en sabores asiáticos.

La propuesta incorpora ingredientes como kombu, hojicha, oolong y genmaicha, además de técnicas como fat washing y la elaboración de cordiales. Entre los cócteles destacan el Kuromitsu, una reinterpretación del whiskey sour con whisky de 12 años, sake añejado en roble, kuromitsu y limón; y el Yuzu Sour, que combina tequila Patrón Silver, shochu Satsuma, yuzu y soda.

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Japón contemporáneo sobre Paseo de la Reforma

El interiorismo de Enzu reinterpreta elementos japoneses a través de líneas limpias, texturas naturales y madera. La atención al detalle se extiende hasta la mesa: cada utensilio, plato y pieza de vajilla fue seleccionado por el chef Jake Im para acompañar la experiencia gastronómica.

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La terraza cubierta, con espejos de agua, madera y roca, extiende la experiencia al exterior. Enzu cuenta además con un salón privado para hasta 12 personas, pensado para cenas, reuniones y eventos.

Enzu en SO/ Mexico City Reforma

Ubicado sobre Paseo de la Reforma, Enzu forma parte de SO/ Mexico City Reforma, integrándose a una propuesta de hospitalidad marcada por el arte, la moda, el diseño y la gastronomía.

Enzu llega a México de la mano de Corporativo Kosmos y Ennismore al interior del complejo inmobiliario que integra los recientemente inaugurados Hyde México City Reforma y SO Mexico City Reforma en la ciudad de México.

Para más información:

SO/ Mexico City Reforma – Enzu. Av. P.º de la Reforma 355, Cuauhtémoc, 06500 Ciudad de México, CDMX

Para reservaciones:

OpenTable – Enzu Restaurante y Bar Ciudad de México +52 55 9900 3323

Acerca de Enzu

Enzu es un restaurante de cocina japonesa contemporánea ubicado en SO/ Mexico City Reforma, sobre Paseo de la Reforma. Su propuesta combina productos provenientes de Japón con ingredientes locales y sutiles acentos mexicanos, extendiéndose a una barra social, una terraza cubierta y un salón privado. Su nombre hace referencia a la idea de un círculo infinito, símbolo de continuidad, equilibrio y fluidez.

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FUENTE Corporativo Kosmos