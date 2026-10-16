El primer ministro catarí reclama desde Beirut la retirada total de Israel del Líbano

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Beirut, 16 oct (EFE).- El primer ministro y titular de Exteriores catarí, Mohamed bin Abdulrahmán, reafirmó este viernes durante su visita oficial a Beirut el apoyo de Catar a la soberanía del Líbano, y reclamó la retirada total de Israel de su territorio.

En una rueda de prensa junto con el primer ministro libanés, Nawaf Salam, reafirmó el "firme apoyo" de su país a la soberanía, la seguridad y la estabilidad del Líbano, reclamando "la retirada total" de Israel de los territorios ocupados y el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU.

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El catarí reiteró el apoyo de Catar a las Fuerzas Armadas Libanesas, "reconociéndolas como una institución nacional que salvaguarda la seguridad y la estabilidad del país", recogió la Agencia Nacional de Noticias libanesa, ANN.

Asimismo, destacó "la continuidad de los esfuerzos" de Doha, en coordinación con Estados Unidos, para respaldar al Ejército libanés y contribuir a la reconstrucción del sur del país, facilitando el regreso de los desplazados.

Por su parte, Salam agradeció al país del golfo Pérsico por su "apoyo inquebrantable" a la soberanía, integridad territorial y estabilidad del Líbano.

Y reconoció los esfuerzos de Catar "para lograr la retirada total de Israel de los territorios libaneses ocupados y la extensión de la autoridad del Estado libanés sobre la totalidad de su territorio".

Durante su visita, Abdulrahmán también se reunió con el presidente libanés, Joseph Aoun, con quien abordó "la evolución de la situación a nivel regional e internacional, en particular lo que ocurre en el sur del Líbano y las acciones de la ocupación israelí".

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Le trasladó que Catar "respalda las medidas adoptadas por el Estado libanés, así como la retirada del Ejército de ocupación israelí de los territorios ocupados y su traspaso a las Fuerzas Armadas Libanesas".

Las declaraciones se producen en medio del estancamiento de las negociaciones sobre el acuerdo marco alcanzado en junio entre el Líbano e Israel -mediado por Estados Unidos-, sobre el que todavía no se ha fijado una fecha para la celebración de la próxima ronda de conversaciones.

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Dicho acuerdo marco busca sentar las bases de una "paz y seguridad duraderas", hasta poner fin a la guerra, y su hoja de ruta pasa por la retirada paulatina de tropas israelíes de zonas del sur del Líbano y su reemplazo por el Ejército libanés.

Sin embargo, sobre el terreno, Israel sigue atacando el sur del Líbano.

La ofensiva israelí contra el Líbano comenzó el 2 de marzo, después de que Hizbulá lanzara ataques contra Israel tras el comienzo de la guerra de Irán el 28 de febrero, y desde entonces han muerto más de 4.300 personas, de acuerdo con las autoridades libanesas. EFE

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