El precio de la vivienda en México sube el 7,9 %, pese a la baja de las tasas hipotecarias

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Ciudad de México, 16 oct (EFE).- Pese a que especialistas anticipan una recuperación del crédito bancario para 2027, el precio de la vivienda en México aumentó el 7,9 % durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, por encima de la inflación y pese a la reducción de las tasas hipotecarias.

De acuerdo con el Índice de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), el encarecimiento de los inmuebles adquiridos mediante financiamiento hipotecario fue del 7,3 % anual en el segundo trimestre, mientras que el incremento acumulado del primer semestre superó ampliamente la inflación anual del 3,4 % registrada en junio.

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Frente a esto, el valor promedio nacional de las viviendas financiadas alcanzó los 1,9 millones de pesos (unos 106.000 dólares), aunque en Ciudad de México ascendió a 4,3 millones de pesos (unos 232.000 dólares), más del doble de la media del país.

Para César Jiménez Galván, facilitador privado certificado en mediación inmobiliaria, el aumento de los precios responde a factores como el encarecimiento de la construcción, la escasez de vivienda accesible y la mayor demanda en las ciudades industriales, impulsada por la relocalización de empresas.

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Además, Jiménez señaló que los convenios de mediación relacionados con operaciones de compraventa y arrendamiento han registrado un aumento aproximado de un 40 %, ante la necesidad de ofrecer mayor certeza jurídica a propietarios e inquilinos y reducir los conflictos derivados del incumplimiento de contratos.

Dicho aumento fue especialmente pronunciado en la vivienda económica y social, cuyos precios crecieron un 10 % durante los primeros seis meses del año, frente al 6,7 % registrado en el segmento medio y residencial, según los datos de la SHF.

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El comportamiento contrasta con una recuperación moderada del financiamiento hipotecario, que durante el primer semestre de 2026 registró 243.400 créditos otorgados entre instituciones públicas y privadas, el 2,6 % más que en el mismo periodo de 2025.

Cifras de la Asociación de Bancos de México (ABM) señalan que el monto total financiado alcanzó los 291.400 millones de pesos (unos 16.260 millones de dólares), un incremento anual del 7,6 %, aunque fue desigual entre las instituciones públicas y la banca privada.

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Mientras el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (Fovissste) aumentaron conjuntamente el 3,9 % el número de financiamientos otorgados, la banca comercial registró una contracción del 1,9 %, con aproximadamente 53.400 operaciones.

Pese a esta disminución, los bancos incrementaron el 4,3 % el monto de los préstamos, hasta alcanzar los 135.300 millones de pesos (unos 7.550 millones de dólares), con un crédito promedio de 2,53 millones de pesos (unos 141.000 dólares), lo que evidencia una mayor concentración del financiamiento en operaciones de valor más elevado.

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Según el director ejecutivo de Crédito Puente e Hipotecario de Banco Mifel y coordinador del sector hipotecario de la ABM, Enrique Margain, la tasa de interés hipotecaria promedio ponderada se situó en el 9,99 % en junio, frente al 10,31 % registrado un año antes.

Por su parte, el director general de SOC Asesores Financieros, Fernando de Abiega, estimó que la recuperación del mercado podría consolidarse en 2027, cuando la banca comercial alcance unos 125.000 créditos hipotecarios.

El directivo anticipó además que el monto financiado podría superar los 300.000 millones de pesos (unos 16.740 millones de dólares), en un escenario de mayor competencia bancaria y recuperación gradual de la demanda. EFE

(Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de Levem para la elaboración de este contenido.