Agencias

El papa muestra "una mejoría constante" y recupera autonomía tras su operación de pulmón

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Ciudad del Vaticano, 16 oct (EFE).- El papa León XIV muestra una "mejoría constante" en su cuarto día hospitalizado tras su operación de pulmón por un adenocarcinoma y su recuperación ya le permite una "completa autonomía", según informó este viernes el Vaticano.

"Esta mañana, el Santo Padre se ha sometido a un análisis de sangre y a una radiografía de tórax, que han confirmado la mejoría constante de su estado general", informaron en un comunicado los médicos que le atienden, Luigi Carbone y Stefano Margaritora.

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En su cuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma, el pontífice, de 71 años, ya puede realizar "las actividades cotidianas habituales con total autonomía". EFE

(foto)(vídeo)

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