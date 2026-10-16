El juicio contra Ferland Mendy por el ataque de uno de sus perros a un menor comenzará el 21 de diciembre

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El Juzgado de lo Penal de Madrid ha fijado para el próximo 21 de diciembre el inicio del juicio contra el futbolista del Real Madrid Ferland Mendy, que se sentará en el banquillo por un presunto delito de lesiones después de que uno de sus perros mordiera en la pierna a un menor de 17 años y a otros dos canes, uno de los cuales tuvo que ser sacrificado por las heridas provocadas.

En una diligencia de ordenación del pasado 1 de octubre a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado señala el comienzo de las sesiones del juicio oral el mencionado día a las 12.30 horas en las instalaciones de la calle de Julián Camarillo, en Madrid, y cita a las partes personadas, a Mendy, testigos y peritos, así como a los perjudicados.

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Por estos hechos, la Fiscalía pide una multa de 1.200 euros para el defensa del Real Madrid y una indemnización de 5.700 euros para los afectados.

Los hechos se remontan a la tarde del 4 de enero de 2023, cuando cuatro perros de Mendy se escaparon de la finca del futbolista. Al llegar a las inmediaciones de una urbanización, uno de ellos se acercó a una mujer y a su perro y atacó al can, provocándole lesiones graves por las que, finalmente, tuvo que ser sacrificado, según el relato de la Fiscalía.

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La secuencia fue presenciada por un joven de 17 años que también había salido a pasear al perro. Al observar la "agresión", el chico fue en auxilio de la mujer y "sufrió una herida por mordedura canina en la pierna izquierda", mientras que su can recibió "mordeduras en cuello y pecho y avulsión de colmillo" por las que requirió cirugía.

El joven "sufrió cuatro lesiones cicatriciales en región gastrocnemio izquierdo" de hasta dos centímetros de diámetro y tuvo que recibir tratamiento médico quirúrgico, con puntos de sutura que tardaron en curar 30 días, según el Ministerio Público.

En opinión de la Fiscalía, Mendy "infringió el deber de custodia y vigilancia exigible, con omisión de las normas de precaución de una persona medianamente diligente, respecto de animales de gran tamaño, al no comprobar el cierre seguros de la puerta tras la entrada de un vehículo".

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Ello "provocó que se escapara del recinto y quedara sin supervisión ni control en la vía pública durante un tiempo indeterminado, generando una situación de peligro para personas y otros animales", detalla.

Además, los cuatro perros del futbolista "carecían de microchip identificativo, no tenían seguro obligatorio de responsabilidad civil y no habían sido vacunados de la rabia", según la Fiscalía.

El juez de Alcobendas que le envió a juicio aceptó el interrogatorio como acusado de Mendy, que deberá declarar asistido de un intérprete de francés, así como las testificales del joven que fue agredido, su padre, que era dueño del perro que también recibió mordeduras, y la dueña del can que tuvo que ser sacrificado, así como de los agentes de Policía Local de Alcobendas que prestaron servicio en aquella situación.

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