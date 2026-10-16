El Banco Mundial estudia dar a Venezuela casi 4.500 millones de euros durante los próximos dos años

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El Banco Mundial podría conceder préstamos a Venezuela por un máximo de 5.000 millones de dólares (4.458 millones de euros) durante los próximos dos años como parte del proceso de rehabilitación del país caribeño que se inició en enero tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos.

Según ha explicado a 'Bloomberg' la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro, el organismo está estudiando cómo asistir al Gobierno venezolano "de darse las condiciones adecuadas".

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Los fondos tendrían una procedencia pública y privada, y estarían destinados a "apoyar reformas e inversiones prioritarias de tipo social y en infraestructuras". En este sentido, el Banco Mundial ya tiene identificado un primer desembolso de 500 millones de dólares (445,8 millones de euros) para proyectos hídricos y energéticos.

La directiva ha precisado que podrían aportarse hasta 2.000 millones de dólares (1.783 millones de euros) ya en el primer año si Venezuela logra ponerse al día con otras entidades multilaterales. No obstante, cualquier ayuda necesitará de la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

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"Hemos desarrollado una cartera de proyectos a los que podemos aportar financiación, con los que nos sentimos cómodos y que nos gustaría llevar adelante. Estamos a la espera de que se resuelva el pago de los atrasos para poder seguir adelante", ha abundado Cordeiro en los márgenes de los 'Annual Meetings' que se están celebrando en Bangkok (Tailandia).

Venezuela tiene una deuda de más de 2.000 millones de dólares en concepto de capital e intereses vencidos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de moras con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

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APERTURA DE UNA OFICINA

Por otro lado, Cordero ha avanzado que el Banco Mundial tiene la intención de designar en breve un representante residente para Venezuela, el cual será responsable de la oficina que se abrirá en Caracas antes de que termine el año.

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La institución dirigida por Ajay Banga está trabajando "intensamente" con el Ejecutivo venezolano para crear un marco fiscal que respalde la reestructuración de su deuda pública, que algunos analistas independientes cifran en unos 170.000 millones de dólares (151.561 millones de euros).