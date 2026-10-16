EEUU destaca cifras récord de deportaciones diarias a manos del ICE

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El jefe interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), Tom Homan, ha afirmado que el país ha registrado cifras récord de deportaciones diarias a manos de los agentes federales en el marco de las operaciones llevadas a cabo a lo largo de esta semana.

El también llamado "zar de la frontera" del presidente estadounidense, Donald Trump, ha indicado en un comunicado que si bien no ha finalizado el año fiscal, "el mes pasado el ICE realizó más deportaciones que en cualquier otro mes".

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"Esta mañana estuve con el equipo de Operaciones Aéreas del ICE en Alexandria para observar y evaluar las operaciones de deportación", ha explicado, antes de señalar que ha presenciado la salida de un avión "lleno de haitianos" que han sido "enviados de vuelta a casa". "Entre ellos se encuentran personas con antecedentes penales por asalto agravado, agresión sexual, secuestro y otros delitos", ha afirmado.

"Esta Administración ha dejado claro que temporal significa temporal, así que si tu TPS ha expirado, o de otro modo estás en el país ilegalmente, aprovecha nuestro programa de salida voluntaria y regresa a tu país de origen. Si no, te arrestaremos y deportaremos", ha aclarado, en relación con el Estatus de Protección Temporal.

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En este sentido, ha asegurado que el ICE "ha alcanzado un récord esta semana al registrar el mayor número de deportaciones en un solo día desde que el presidente Trump reanudó el cargo". "Desde junio, las cifras mensuales de arrestos por parte del ICE también han sido más altas que en meses anteriores, al igual que las salidas voluntarias registradas por el Departamento de Seguridad Nacional", ha manifestado.

"Estamos maximizando las deportaciones: avanzamos a toda máquina mientras aún expandimos nuestras capacidades para aumentar las deportaciones más allá de los niveles récord actuales, cumpliendo con la promesa del presidente, restaurando el Estado de derecho y manteniendo seguras a nuestras comunidades", ha aclarado.

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