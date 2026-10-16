Detenido en Alemania un miembro del grupo que atacó en 2023 a ultraderechistas en Budapest

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Berlín, 16 oct (EFE).- La Fiscalía General alemana informó este viernes de la detención de un albanés que formó parte del grupo radical de izquierdas que atacó en Budapest en febrero de 2023 a participantes del "Día del Honor", en el que integrantes de la extrema derecha europea marchaban en la capital húngara.

Sobre el ciudadano albanés, identificado por las autoridades germanas como Rexhino A., pesaba una orden de arresto del Tribunal Supremo alemán por pertenencia a organización criminal y lesiones graves, informó la fiscalía en un comunicado.

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Para su detención, el individuo se personó en una comisaría de Hannover, en el centro de Alemania.

En febrero de 2023, Rexhino A. se unió al grupo de extrema izquierda cuyos miembros atacaron los días 9 y 11 de ese mes a personas que consideraban "eran del espectro de la extrema derecha", según la fiscalía.

"En la madrugada del 11 de febrero de 2023, el acusado, junto con otros miembros de la organización, agredió a dos personas con espray pimienta, porras y un martillo. Una de las víctimas recibió al menos 15 golpes, principalmente en la cabeza", precisó el Ministerio Fiscal.

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"Rexhino A. comparecerá este viernes ante el juez de instrucción del Tribunal Supremo, quien le notificará la orden de detención y decidirá sobre la aplicación de la prisión preventiva", señaló la fiscalía.

Rexhino A. y los otros agresores pertenecía a una organización conocida en Alemania como "la banda del martillo", fundada por un ciudadano alemán identificado como Johann G., detenido en noviembre en 2024 en el estado federado oriental germano de Sajonia, quien está siendo juzgado en un proceso que podría alargarse hasta 2027.

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A dicho grupo también pertenecía Maja T., activista de Alemania que recibió una condena de siete años de cárcel en Hungría por participar en los ataques de febrero de 2023. EFE