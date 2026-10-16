Destacados opositores somalíes denuncian el "unilateral" calendario electoral anunciado para 2027

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Destacados representantes de la oposición de Somalia han condenado en las últimas horas la publicación del nuevo calendario electoral, que fija las elecciones legislativas y presidenciales para abril y mayo de 2027, respectivamente, y que consideran como un plan "unilateral" concebido por el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, para consolidarse en el poder por medios "anticonstitucionales".

Las elecciones originales estaban previstas para el pasado 16 de mayo como fecha límite, el día precisamente en el que expiraba el mandato del presidente somalí. Por el contrario, Mohamud anunció ese día su intención de prolongar su mandato un año más.

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El presidente esgrimió que no tenía más remedio que continuar con su estancia en el poder al desmoronarse unas largas y complejas negociaciones con la oposición que ya habían impedido la celebración inicial de los comicios, de por sí en grave peligro por las enormes dificultades logísticas y de seguridad que comportaban.

La oposición siempre ha puesto en tela de juicio la legitimidad de Mohamud para mantenerse en el poder e incluso ha anunciado abiertamente que no reconoce la autoridad del mandatario: hay estados separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar el sufragio universal en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.

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Dada la situación, el predecesor de Mohamud y uno de los opositores más destacados del país, el expresidente Mohamed Abdulahi 'Farmajo', ha denunciado en un comunicado publicado en sus redes sociales que el plan electoral de quien llamó "el presidente saliente" refleja "su erróneo enfoque autoritario y su desprecio por la Constitución".

"Su objetivo evidente es consolidar el poder mediante vías inconstitucionales, siguiendo un patrón similar al de sus intervenciones en determinados Estados miembros federales, las cuales derivaron en conflictos armados y enfrentamientos civiles que persisten hasta el día de hoy", ha avisado.

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Otro opositor como es el diputado Abdirahman Abdishakur Warsame, líder del partido socialdemócrata Wadajir, se ha pronunciado prácticamente en los mismos términos: sin consenso político es imposible ejecutar este calendario electoral que comienza en dos semanas: el 1 de noviembre se abren los 21 días que tienen partidos y votantes para registrarse.

"Esta disputa solo podría resolverse mediante el diálogo y un acuerdo electoral aceptado por los principales actores políticos del país", ha señalado en un comunicado publicado en sus redes sociales.