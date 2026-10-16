Brasil quiere crecer en Europa con alimentos de valor añadido y agricultura familiar

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São Paulo, 16 oct (EFE).- Brasil, uno de los principales exportadores mundiales de alimentos, busca ganar terreno en el mercado europeo con productos de mayor valor añadido y la incorporación de cooperativas de agricultura familiar al comercio internacional, en una estrategia impulsada por la Agencia Brasileña de Promoción de Exportaciones e Inversiones (ApexBrasil).

"La agricultura familiar brasileña puede y debe ocupar espacios cada vez mayores en el comercio global, con productos de calidad, origen, sostenibilidad y valor agregado", sostuvo en un comunicado el presidente de la institución, Laudemir Müller.

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Müller explicó que ApexBrasil pasó de trabajar con unas 40 cooperativas hace algunos años a cerca de 600 en la actualidad, más del 95 % de ellas integradas por pequeños agricultores o productores familiares, y previó que al menos 400 puedan concretar negocios con países europeos.

El objetivo es aprovechar atributos como la biodiversidad, la sostenibilidad y el comercio justo para diferenciar los productos de estas organizaciones en mercados internacionales competitivos.

La estrategia también busca aprovechar las oportunidades derivadas del acuerdo comercial interino entre la Unión Europea (UE) y Mercosur, que comenzó a aplicarse el pasado 1 de mayo.

Entre mayo y septiembre, las exportaciones brasileñas a la UE aumentaron un 30,6 % en comparación con el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 27.250 millones de dólares, según datos oficiales.

De ese total, 7.445 millones de dólares correspondieron al sector de alimentos y bebidas, cuyas exportaciones registraron un crecimiento interanual del 13,2 %.

Además, Brasil ya era el principal proveedor de productos agrícolas de la UE, a la que exportó unos 21.800 millones de dólares en 2025, equivalentes al 44 % de sus ventas totales al bloque.

En este contexto, acercar a las empresas brasileñas a potenciales socios comerciales resulta fundamental para convertir las oportunidades en negocios concretos.

Por ello, una delegación récord de 156 empresas llegará el 17 de octubre a Francia para participar en SIAL París, una de las mayores ferias profesionales del sector agroalimentario, que prevé reunir a 295.000 profesionales de cerca de 194 países.

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Entre 2008 y 2024, la participación brasileña generó unos 12.500 millones de dólares en negocios, según datos de ApexBrasil, que estima un récord de 3.500 millones de dólares en operaciones inmediatas y contratos futuros para la edición de 2026.

La misión brasileña ocupará 1.367 metros cuadrados y estará distribuida en cinco áreas de la feria, con empresas de productos congelados, bebidas, proteína animal, granos, frutas y vegetales, además del Pabellón Nacional.

Por su parte, el espacio "Brasil Trade Lounge" funcionará como una vitrina de productos vinculados a "la brasilidad, la sostenibilidad y la alimentación saludable", con la participación de nueve exportadoras que presentarán productos de 51 pequeñas y medianas empresas.

De las 156 empresas brasileñas, 109 estarán coordinadas por ApexBrasil, incluidas, por primera vez en la participación del país en esta feria, diez cooperativas de agricultura familiar.

La iniciativa forma parte del programa "Cooperar para Exportar", con el que ApexBrasil pretende facilitar la incorporación de pequeños productores al comercio internacional.

"Estamos llevando a uno de los principales escenarios mundiales del sector alimentario productos que expresan la diversidad y la biodiversidad brasileñas", destacó Müller.

Para ApexBrasil, esta participación en SIAL París es especialmente relevante para conectar grandes cadenas exportadoras con medianas y pequeñas empresas en el marco del acuerdo UE-Mercosur.

Asimismo, permite que empresas que no cuentan con una estructura propia para acudir a grandes ferias puedan acceder a oportunidades comerciales.

La agencia destacó en el comunicado la importancia de Francia, la segunda mayor economía de la UE, para la diversificación de las exportaciones brasileñas.

Francia, que albergará la feria entre el 17 y el 21 de octubre, "combina una economía de gran escala, una elevada capacidad de importación y una demanda de productos diferenciados", con al menos 407 oportunidades comerciales, según ApexBrasil. EFE

(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de ApexBrasil para su difusión.